Dünyadaki kedilerin yarısından fazlasının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmediğini biliyor muydunuz?

Kediler, kendilerine özgü doğaları gereği, hastalık semptomlarını saklamada başarılıdır. Oysa, fark edilebilir sağlık problemleri olmasa dahi, yetişkin kedilerin yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi gerekir. Bu sıklık, yavru ve yetişkin kediler için artırılabilir.

Kedilerin sağlık ve refahını iyileştirerek onlara daha iyi bir dünya sunabilmek üzere hayata geçirilen ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ sosyal farkındalık hareketi, 8. yılında sizlerle.