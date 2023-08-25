Kedilerin sağlık ve refahı için hayata geçirilen sosyal farkındalık hareketi
Kediler 9 Canlı Değildir.
Dünyadaki kedilerin yarısından fazlasının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmediğini biliyor muydunuz?
Kediler, kendilerine özgü doğaları gereği, hastalık semptomlarını saklamada başarılıdır. Oysa, fark edilebilir sağlık problemleri olmasa dahi, yetişkin kedilerin yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi gerekir. Bu sıklık, yavru ve yetişkin kediler için artırılabilir.
Kedilerin sağlık ve refahını iyileştirerek onlara daha iyi bir dünya sunabilmek üzere hayata geçirilen ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ sosyal farkındalık hareketi, 8. yılında sizlerle.
Neden kedilere yönelik bir kampanya?
Kedilerin Düzenli Sağlık Kontrollerinden Daha Az Sıklıkla Geçirilmelerinin Ardındaki Etkenler
Belirtilere dikkat ediyor musunuz?
Koruyucu sağlık yaklaşımı, varolan bir hastalığı tedavi etmeye çalışmaya kıyasla her zaman için daha iyidir. Konu, hastalık semptomlarını gizlemede başarılı olan kedilere gelince, belirtilere dikkat etmek daha da önemli hale gelir. Kedinizin davranışlarındaki bazı değişiklikler, veteriner hekiminize vakit kaybetmeden gitmeniz gerektiğini gösteriyor olabilir.
Veteriner hekim kontrolüne gitmenizi gerektirebilecek 10 belirti:
Kedinizin rutini içerisinde yer almayan davranış değişikliği belirtilerini fark ettiğinizde, vakit kaybetmeden veteriner hekiminiz ile iletişime geçin.
- İştahında değişme var mı?
- Daha fazla su tüketiyor mu?
- Kusuyor mu?
- Tuvalete daha sık çıkıyor mu/tuvalet alışkanlıklarında değişiklik var mı?
- İdrar renginde değişme veya normal olmayan bir durum var mı?
- Dışkısının rengi ve/veya kıvamı değişti mi?
- Daha fazla kaşınıyor mu?
- Daha fazla uyuyor mu?
- Kendini daha fazla yalıyor mu?
- Yüksek yerlerden atlamayı bıraktı mı?
Kedinizi Veteriner Hekimine Götürürken İşinize Yarayacak 10 ipucu
Kediler hastalık semptomplarını gizlemede başarılı oldukları için, düzenli sağlık kontrollerinden geçiriliyor olmaları oldukça önemlidir. Klinik ziyaretleri ise zaman zaman hayvan sahipleri ve kedileri için stresli bir süreç olabilir. Yapacağınız küçük değişiklikler ile, bu süreci daha kolay yönetebilirsiniz. İşte kedinizi veteriner hekimine götürürken işinize yarayacak ipuçları:
- Kedinizin davranışlarını anlayın. Veteriner kliniği, kedinizin alışık olmadığı bir ortamdır. Farklı sesler, kokular ve insanlar, onların ürkmesine veya gerilmesine neden olabilir. Bu nedenle, klinikte iken kedinizin taşıma çantasını bir havlu ile sarın ve kedinizin dışarıyı görmesini engelleyin. Çantası içindeyken kedinizin yüzü, size dönük olsun. Yeni ortama adapte olabilmesi için ona zaman tanıyın.
- Taşıma çantasına alışmasına yardımcı olun.Taşıma çantasını, kedinizin ev içinde daha sık zaman geçirdiği bir bölümde konumlandırın. Çantasının içine, oynamayı sevdiği oyuncağını ve alışık olduğu yumuşak bir örtüyü serin.
- Sağlam, uygun ve pratik bir taşıma çantası kullanın. Güvenli, kedinizin içinde kolayca sarsılmayacağı, üstten ve önden kapaklı bir taşıma çantası olsun.
- Birden fazla kediniz varsa, klinik dönüşü ev içinde huzurlu bir ortam sağlayın. Klinik ziyareti sonrası kedinizi hemen taşıma çantasından çıkarmayın. Diğer kedinizin nasıl tepki verdiğini gözlemleyin ve eve yeni gelen kokulara alışması için ona birkaç dakika süre tanıyın. Kediler arasında herhangi bir gerginlik söz konusu oluşur ise, onları bir süre farklı odalarda tutun.
Program Ortaklarımız
Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün kampanyasında bizimle olan değerli ortaklarımız...
Her paylaşım, mama bağışına dönüşüyor...
#KedimKlinikte etiketiyle kedinizin veteriner kliniğinde çekilmiş fotoğrafını @royalcanintr’yi etiketleyerek sosyal medya hesabınızda paylaşın, her paylaşım için sizin adınıza sahipsiz hayvanlarımıza 1 KG mama bağışında bulunalım.
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