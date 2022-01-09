Kedi vücut kondisyon skorunun belirlenmesi
Kedinizin ideal kilosunu ve vücut kondisyonunu anlamanız önemlidir. İdeal kedi vücut kondisyon skorunun neye benzediğini bildiğinizde, kilo durumundaki düzensizlikleri tespit etmeniz kolaylaşır. Bu, kedinizin sağlıklı kilosuna geri dönmesi için atılacak adımları veteriner hekiminizle görüşmenizde size yardımcı olabilir.
Eğer kediniz sağlıklı kilodaysa, gelecekte kiloyla ilişkili sağlık sorunları yaşama ihtimali daha düşük olacaktır.
Daha önce evde kedinizin vücut kondisyonunu ve kilosunu değerlendirmek aklınıza gelmemiş olabilir ancak ideal kilonun korunması, kedinizin ömrünün uzamasına yardımcı olabilir.
Kedinizin vücut durumunu ve kilosunu düzenli olarak izlerseniz, gözle görülür bir değişiklik olduğunda ne zaman veteriner hekiminize başvurmanız gerektiğini anlamanız kolaylaşacaktır.
Kedinizi tartmanın yanı sıra, vücut kondisyon skorunu kullanmak kedinizin sağlıklı kiloda olup olmadığını belirlemenin en kolay yöntemlerinden biridir. Normalde veteriner hekimler tarafından kullanılan bu teknik, evcil hayvan sahipleri tarafından evde kolaylıkla uygulanabilir. Unutmayın, veteriner hekiminizle kedinizin vücut kondisyon durumu hakkında görüşmeniz önemlidir.
Vücut kondisyon skoru nasıl kullanılırKedi vücut kondisyon skoru , kedinin ideal ağırlıkta olup olmadığını değerlendirmek için vücuduna yukarıdan veya yandan bakılmasını içerir. Bu değerlendirme yöntemi ile evcil hayvanınızın vücuduna dokunarak hissetmeniz ve şekline bakmanız gerekeceği için, sağlıklı kiloda olup olmadığını yalnızca tartıda gösterilen değere bakmaktan çok daha doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
Kedi vücut kondisyon skorlamasında , kiloyu değerlendirmek için 9 puanlı bir sistem kullanılır. 1 puan kedinizin aşırı zayıf olduğunu gösterirken, skalanın diğer ucundaki 9 puan ise ciddi derecede obeziteye işaret eder.
Bu sisteme göre, ideal vücut kondisyon skoru 4 veya 5 ile gösterilir. Bu durumda, kaburgalarını rahatlıkla hissedebilir, yukarıdan bel kısmını tespit edebilir ve yandan baktığınızda karnının göğüs kafesinin gerisinde kıvrım oluşturduğunu görebilirsiniz.
Kedinizin vücut kondisyon skorunu ölçmekKedinizin zayıf mı, fazla kilolu mu yoksa ideal kilosunda mı olduğunu anlamak için aşağıdaki kullanımı kolay kedi vücut kondisyon skorlamamızdan yararlanabilirsiniz.
Adım 1 - Bak
Aşağıdaki vücut kondisyon skorlamamızı kullanarak, hangi vücut tipinin kedinizle eşleştiğini kontrol edin. Vücut kondisyon skorunu değerlendirirken, kedinize yukarıdan ve yandan bakın. Kedinizin fiziksel görünümüne en uygun puanı belirlemek için vücut şeklini 1’den 9’a kadar olan her bir puan için verilen açıklamalarla karşılaştırın.
Adım 3 - Tart
Kedinizin kilosunu uygun bir tartıda ölçün. Vücut şeklini ve vücut kondisyon skorunu değerlendirdikten sonra kilosunu da belirlediğinizde, kedinizin vücut durumu hakkında net bir fikre sahip olacaksınız. Veteriner hekiminiz, kedinizin mevcut ve ideal vücut skoruna göre beslenme ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilecektir.
Adım 2 - Hisset
Parmaklarınızı kullanarak, kedinizin kaburgalarına nazik hareketlerle hafifçe baskı uygulayın. Baskı uygulamaya gerek kalmadan kaburgalarını rahatlıkla hissedebiliyorsanız, bu kedinizin zayıf olduğu anlamına gelebilir. Ancak ciddi oranda baskı uygulamadan kaburgalarını hissetmekte zorlanıyorsanız, bu da fazla kilonun işareti olabilecektir.
Kedi vücut kondisyon skoru 1 - 9Kedi vücut kondisyon skoru , 1’den 9’a kadar ifade edilir. 1 puan kedinin aşırı zayıf olduğunu, 9 puan ise ciddi düzeyde obez olduğunu gösterir. 4 ve 5 puan alan bir kedi, ideal vücut kondisyonuna sahiptir. Kedinizin vücut kondisyon skorunu değerlendirmek son derece kolaydır ve kedinizi severken gerçekleştirilebilir..
Kedinizin kilosunu uygun bir tartıda ölçün. Vücut şeklini ve vücut kondisyon skorunu değerlendirdikten sonra kilosunu da belirlediğinizde, kedinizin vücut kondisyonu hakkında net bir fikre sahip olacaksınız. Veteriner hekiminiz, kedinizin mevcut ve ideal vücut skoruna göre beslenme ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilecektir.
Zayıf kedi – vücut kondisyon skoru 1 - 3
1 Puan: Aşırı zayıf
Belirtiler
- Özellikle kısa tüylü kedilerde açıkça görünen kaburgalar, omur ve pelvik (kalça) kemikleri
- Aşırı ince bel çevresi
- Göğüs kafesinin etrafında görünür bir yağ tabakasının bulunmaması
- Yandan bakıldığında, karnı göğüs kafesinin ciddi düzeyde gerisinde görünür
2 Puan: Zayıf
Belirtiler
- Kısa tüylü kedilerde kaburgalar kolaylıkla görünür
- İnce bel çevresi
- Göğüs kafesinin etrafında görünür bir yağ tabakasının bulunmaması
- Yandan bakıldığında, karnı göğüs kafesinin fark edilir düzeyde gerisinde görünür
3 Puan: Çok ince
Belirtiler
- Kısa tüylü kedilerde kaburgalar görünür
- Fark edilir bel çevresi
- Karın çevresinde çok az miktarda yağ
- Yandan bakıldığında, karnı göğüs kafesinin gerisinde görünür
Kedim neden zayıf?
İdeal ağırlık - vücut kondisyon skoru 4 - 5
4 Puan: İdeal
Belirtiler
- Kaburgalar görünmez ancak kolaylıkla hissedilebilir
- Fark edilir bel çevresi
- Karın çevresinde yeterli miktarda yağ
- Yandan bakıldığında hafif kıvrımlı bir karın
5 Puan: İdeal
Belirtiler
- Yukarıda ve yandan bakıldığından orantılı bir vücut
- Kaburgalar görünmez ancak kolaylıkla hissedilebilir
- Fark edilir bel çevresi
- Karın çevresinde az miktarda yağ
- Yandan bakıldığında hafif kıvrımlı bir karın
Kedim sağlıklı kiloda
Fazla kilolu kedi - vücut kondisyon skoru 6 - 9
6 Puan: İdealin üzeri
Belirtiler
- Kaburgalar görünmez ancak hissedilebilir
- Yukarıdan bakıldığında bel çevresi açıkça belirgin değildir
- Yandan bakıldığında çok hafif kıvrımlı bir karın
7 Puan: Fazla kilolu
Belirtiler
- Yağ tabakasının altında kaburgaları hissetmek güçtür
- Bel çevresi belli belirsiz görülür
- Yandan bakıldığında, karın göğüs kafesinin gerisinde kıvrım oluşturmaz
- Yuvarlak bir karın
<h3 class="rc-gamma">8 Puan: Obez</h3>
<h4 class="rc-delta">Belirtiler</h4>
<ul>
<li>Yağ tabakasının altında kaburgalar hissedilemez</li>
<li>Bel çevresi görünmez</li>
<li>Karında hafif şişkinlik</li>
</ul>
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9 Puan: Ciddi derecede obez
Belirtiler
- Kaburgalar hissedilemez ve kalın bir yağ tabakasıyla kaplıdır
- Bel çevresi görünmez
- Karında görünür şişkinlik
- Karında aşırı yağ birikimi
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