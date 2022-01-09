Kedi vücut kondisyon skorunun belirlenmesi

Daha önce evde kedinizin vücut kondisyonunu ve kilosunu değerlendirmek aklınıza gelmemiş olabilir ancak ideal kilonun korunması, kedinizin ömrünün uzamasına yardımcı olabilir.



Kedinizin vücut durumunu ve kilosunu düzenli olarak izlerseniz, gözle görülür bir değişiklik olduğunda ne zaman veteriner hekiminize başvurmanız gerektiğini anlamanız kolaylaşacaktır.



Kedinizi tartmanın yanı sıra, vücut kondisyon skorunu kullanmak kedinizin sağlıklı kiloda olup olmadığını belirlemenin en kolay yöntemlerinden biridir. Normalde veteriner hekimler tarafından kullanılan bu teknik, evcil hayvan sahipleri tarafından evde kolaylıkla uygulanabilir. Unutmayın, veteriner hekiminizle kedinizin vücut kondisyon durumu hakkında görüşmeniz önemlidir.

Vücut kondisyon skoru nasıl kullanılır

Kedinizin vücut kondisyon skorunu ölçmek

Kedi vücut kondisyon skoru , kedinin ideal ağırlıkta olup olmadığını değerlendirmek için vücuduna yukarıdan veya yandan bakılmasını içerir. Bu değerlendirme yöntemi ile evcil hayvanınızın vücuduna dokunarak hissetmeniz ve şekline bakmanız gerekeceği için, sağlıklı kiloda olup olmadığını yalnızca tartıda gösterilen değere bakmaktan çok daha doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.Kedi vücut kondisyon skorlamasında , kiloyu değerlendirmek için 9 puanlı bir sistem kullanılır. 1 puan kedinizin aşırı zayıf olduğunu gösterirken, skalanın diğer ucundaki 9 puan ise ciddi derecede obeziteye işaret eder.Bu sisteme göre, ideal vücut kondisyon skoru 4 veya 5 ile gösterilir. Bu durumda, kaburgalarını rahatlıkla hissedebilir, yukarıdan bel kısmını tespit edebilir ve yandan baktığınızda karnının göğüs kafesinin gerisinde kıvrım oluşturduğunu görebilirsiniz.Kedinizin zayıf mı, fazla kilolu mu yoksa ideal kilosunda mı olduğunu anlamak için aşağıdaki kullanımı kolay kedi vücut kondisyon skorlamamızdan yararlanabilirsiniz.