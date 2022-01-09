Kedi vücut kondisyon skorunun belirlenmesi

Cat lying down being stroked by owner

Kedinizin ideal kilosunu ve vücut kondisyonunu anlamanız önemlidir. İdeal kedi vücut kondisyon  skorunun  neye benzediğini bildiğinizde, kilo durumundaki düzensizlikleri tespit etmeniz kolaylaşır. Bu, kedinizin sağlıklı kilosuna geri dönmesi için atılacak adımları veteriner hekiminizle görüşmenizde size yardımcı olabilir.

Eğer kediniz sağlıklı kilodaysa, gelecekte kiloyla ilişkili sağlık sorunları yaşama ihtimali daha düşük olacaktır.

Illustration of a cat in a house

 

Daha önce evde kedinizin vücut kondisyonunu  ve kilosunu değerlendirmek aklınıza gelmemiş olabilir ancak ideal kilonun korunması, kedinizin ömrünün uzamasına yardımcı olabilir.

Kedinizin vücut durumunu ve kilosunu düzenli olarak izlerseniz, gözle görülür bir değişiklik olduğunda ne zaman veteriner hekiminize başvurmanız gerektiğini anlamanız kolaylaşacaktır. 

Kedinizi tartmanın yanı sıra, vücut kondisyon  skorunu kullanmak kedinizin sağlıklı kiloda olup olmadığını belirlemenin en kolay yöntemlerinden biridir. Normalde veteriner hekimler tarafından kullanılan bu teknik, evcil hayvan sahipleri tarafından evde kolaylıkla uygulanabilir. Unutmayın, veteriner hekiminizle kedinizin vücut kondisyon durumu hakkında görüşmeniz önemlidir.

Vücut kondisyon skoru  nasıl kullanılır

Kedi vücut kondisyon skoru , kedinin ideal ağırlıkta olup olmadığını değerlendirmek için vücuduna yukarıdan veya yandan bakılmasını içerir. Bu değerlendirme yöntemi ile evcil hayvanınızın vücuduna dokunarak hissetmeniz ve şekline bakmanız gerekeceği için, sağlıklı kiloda olup olmadığını yalnızca tartıda gösterilen değere bakmaktan çok daha doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Kedi vücut kondisyon skorlamasında , kiloyu değerlendirmek için 9 puanlı bir sistem kullanılır. 1 puan kedinizin aşırı zayıf olduğunu gösterirken, skalanın diğer ucundaki 9 puan ise ciddi derecede obeziteye işaret eder.

Bu sisteme göre, ideal vücut kondisyon skoru 4 veya 5 ile gösterilir. Bu durumda, kaburgalarını rahatlıkla hissedebilir, yukarıdan bel kısmını tespit edebilir ve yandan baktığınızda karnının göğüs kafesinin gerisinde kıvrım oluşturduğunu görebilirsiniz.

Kedinizin vücut kondisyon skorunu ölçmek

Kedinizin zayıf mı, fazla kilolu mu yoksa ideal kilosunda mı olduğunu anlamak için aşağıdaki kullanımı kolay kedi vücut kondisyon skorlamamızdan  yararlanabilirsiniz.

 

Illustration of pet owner carrying out a cat body condition score

Adım 1 - Bak

Aşağıdaki vücut kondisyon skorlamamızı  kullanarak, hangi vücut tipinin kedinizle eşleştiğini kontrol edin. Vücut kondisyon skorunu  değerlendirirken, kedinize yukarıdan ve yandan bakın. Kedinizin fiziksel görünümüne en uygun puanı belirlemek için vücut şeklini 1’den 9’a kadar olan her bir puan için verilen açıklamalarla karşılaştırın.

Illustration of pet owner carrying out a cat body condition score

Adım 3 - Tart

Kedinizin kilosunu uygun bir tartıda ölçün. Vücut şeklini ve vücut kondisyon skorunu  değerlendirdikten sonra kilosunu da belirlediğinizde, kedinizin vücut durumu hakkında net bir fikre sahip olacaksınız. Veteriner hekiminiz, kedinizin mevcut ve ideal vücut skoruna  göre beslenme ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilecektir.

Illustration of pet owner carrying out a cat body condition score

Adım 2 - Hisset

Parmaklarınızı kullanarak, kedinizin kaburgalarına nazik hareketlerle hafifçe baskı uygulayın. Baskı uygulamaya gerek kalmadan kaburgalarını rahatlıkla hissedebiliyorsanız, bu kedinizin zayıf olduğu anlamına gelebilir. Ancak ciddi oranda baskı uygulamadan kaburgalarını hissetmekte zorlanıyorsanız, bu da fazla kilonun işareti olabilecektir.

 

Kedi vücut kondisyon skoru  1 - 9

Kedi vücut kondisyon skoru , 1’den 9’a kadar ifade edilir. 1 puan kedinin aşırı zayıf olduğunu, 9 puan ise ciddi düzeyde obez olduğunu gösterir. 4 ve 5 puan alan bir kedi, ideal vücut kondisyonuna  sahiptir. Kedinizin vücut kondisyon skorunu  değerlendirmek son derece kolaydır ve kedinizi severken gerçekleştirilebilir..

Kedinizin kilosunu uygun bir tartıda ölçün. Vücut şeklini ve vücut kondisyon skorunu  değerlendirdikten sonra kilosunu da belirlediğinizde, kedinizin vücut kondisyonu hakkında net bir fikre sahip olacaksınız. Veteriner hekiminiz, kedinizin mevcut ve ideal vücut skoruna göre beslenme ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilecektir.

Zayıf kedi – vücut kondisyon skoru  1 - 3

 

1 Puan: Aşırı zayıf 

Belirtiler

  • Özellikle kısa tüylü kedilerde açıkça görünen kaburgalar, omur ve pelvik (kalça) kemikleri
  • Aşırı ince bel çevresi
  • Göğüs kafesinin etrafında görünür bir yağ tabakasının bulunmaması
  • Yandan bakıldığında, karnı göğüs kafesinin ciddi düzeyde gerisinde görünür

 

 

2 Puan: Zayıf

Belirtiler

  • Kısa tüylü kedilerde kaburgalar kolaylıkla görünür
  • İnce bel çevresi
  • Göğüs kafesinin etrafında görünür bir yağ tabakasının bulunmaması
  • Yandan bakıldığında, karnı göğüs kafesinin fark edilir düzeyde gerisinde görünür

3 Puan: Çok ince

Belirtiler

  • Kısa tüylü kedilerde kaburgalar görünür
  • Fark edilir bel çevresi
  • Karın çevresinde çok az miktarda yağ
  • Yandan bakıldığında, karnı göğüs kafesinin gerisinde görünür
 
 

 

Kedim neden zayıf?

Kedinizin kilo vermesinin metabolik hastalık, diş sağlığı sorunu ya da iştah kaybı gibi birçok farklı nedeni olabilir. Genellikle kedinizi daha fazla yemeye teşvik etmek zor olabilir. Bu nedenle, uzman tavsiyesi almak üzere veteriner hekiminizle görüşün. Kedinizi öğünlerde daha fazla yemeye teşvik etmenizi sağlayacak ipuçlarına ulaşmak için aşağıdaki makaleyi okuyun.
Kedinizin kilo almasına yardımcı olun

İdeal ağırlık - vücut kondisyon skoru 4 - 5

4 Puan: İdeal

Belirtiler

  • Kaburgalar görünmez ancak kolaylıkla hissedilebilir
  • Fark edilir bel çevresi
  • Karın çevresinde yeterli  miktarda yağ
  • Yandan bakıldığında hafif kıvrımlı bir karın

5 Puan: İdeal

Belirtiler

  • Yukarıda ve yandan bakıldığından orantılı bir vücut
  • Kaburgalar görünmez ancak kolaylıkla hissedilebilir
  • Fark edilir bel çevresi
  • Karın çevresinde az miktarda yağ
  • Yandan bakıldığında hafif kıvrımlı bir karın

 

Kedim sağlıklı kiloda

Eğer kediniz şu anda sağlıklı kilodaysa bu harika bir haber çünkü bu durum uzun ve mutlu bir ömür sürmesi için önemli bir rol oynar. Kedinizin ömrü boyunca kilosunu korumasına yardımcı olmak için düzenli egzersiz ve iyi beslenme alışkanlıkları gibi aktif olarak yönetebileceğiniz bazı konular bulunmaktadır. Kedinizin sağlıklı kilosunu korumak hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıya tıklayın.
Kedinizi sağlıklı bir kiloda tutmak

Fazla kilolu kedi - vücut kondisyon skoru 6 - 9

 

6 Puan: İdealin üzeri

Belirtiler

  • Kaburgalar görünmez ancak hissedilebilir
  • Yukarıdan bakıldığında bel çevresi açıkça belirgin değildir
  • Yandan bakıldığında çok hafif kıvrımlı bir karın

7 Puan: Fazla kilolu

Belirtiler

  • Yağ tabakasının altında kaburgaları hissetmek güçtür
  • Bel çevresi belli belirsiz görülür
  • Yandan bakıldığında, karın göğüs kafesinin gerisinde kıvrım oluşturmaz
  • Yuvarlak bir karın

 

<p>&nbsp;</p>
<h3 class="rc-gamma">8 Puan: Obez</h3>
<h4 class="rc-delta">Belirtiler</h4>
<ul>
    <li>Yağ tabakasının altında kaburgalar hissedilemez</li>
    <li>Bel &ccedil;evresi g&ouml;r&uuml;nmez</li>
    <li>Karında hafif şişkinlik</li>
</ul>
<p>
</p>

9 Puan: Ciddi derecede obez

Belirtiler

  • Kaburgalar hissedilemez ve kalın bir yağ tabakasıyla kaplıdır
  • Bel çevresi görünmez
  • Karında görünür şişkinlik
  • Karında aşırı yağ birikimi

 

Kedim fazla kilolu mu?

Eğer kedinizin aşırı kilo aldığına ilişkin işaretler gördüğünüzü düşünüyorsanız, obeziteye başka sağlık sorunları eşlik edebileceği için mümkün olan en kısa sürede veteriner hekiminizle görüşmelisiniz. Veteriner hekiminiz kedinizi muayene ettikten sonra potansiyel kontrol seçenekleri hakkında bilgi verebilecek ve beslenme ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bir kilo kontrolü programı önerebilecektir. Diyet ve diğer değişikliklerin kedinizin uzun ve sağlıklı bir ömür sürdürmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Kediler için Kilo Kontrolü

İdeal kedi ağırlığından hala emin değil misiniz?

Kedinizin vücut kondisyon skorunu değerlendirdikten sonra, atılacak adımlar konusunda tavsiye almak için veteriner hekiminizle görüşün. Kedinizin vücut kondisyonunu nasıl yorumlayacağınızdan emin değilseniz, veteriner hekiminiz bu konuda da size yardımcı olabilecektir. Veteriner hekiminiz, düzenli fiziksel egzersizin teşvik edilmesi veya kilo kontrolü diyetine başlanması gibi uygun kilo kontrolü önerilerinde bulunabilir. Satiety Support Kilo Kontrolü diyetinin kediniz için uygun olup olmadığını veteriner hekiminize danışın.
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