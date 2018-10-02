Hamile kedinizin bakımı ve beslenmesi
Kedinizin hamile olduğunu fark ettiğiniz andan itibaren, beslenmesine dikkat ederek yavruların hayata mümkün olan en sağlıklı şekilde başlamasını sağlayabilirsiniz.
Kedinizin hamileliği sırasında neler olur?
Bir kedinin hamileliği ortalama 65 gün sürer, ancak bu süre 61 ila 72 gün arasında değişir. Hamileliğinin ilk üçte ikilik kısmında, kedinizin vücudu yavru kedilere hazırlanmak üzere yağ kazanımına odaklanır. Son üçte birlik kısmında kedinizin aldığı kilolar doğrudan yavrularının büyümesinden kaynaklanır.
Dişi kedinizin yavrularının doğumunu ve emzirmesini desteklemek için ihtiyacı olan besinleri ve kiloyu almasının en iyi yolu, yağ bakımından zengin bir beslenmeden geçmektedir, ancak gereksiz kilo alımından kaçınmak için bu beslenme dikkatle izlenmelidir.
Hamile kedinizin kilo yönetimi
Gebeliğin ilk üçte ikilik kısmında kediniz irileşse de ideal kilosunun %40'ından fazlasını almamalıdır. Obezite, yavru kedilerin doğumunda komplikasyonlara ve doğum sonrasında kediniz için sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle doğru mamayı seçmek ve hamile kedinizi ihtiyacına uygun beslemek, kedinizin ve yavrularının sağlığını korumak için çok önemlidir.
Hamile kedinizi neyle ve nasıl beslemelisiniz?
Hamileliğinin başlangıcında kedinizi, gebeliğini ve sonrasında yavru kedilerini beslemesi için süt üretimini desteklemek üzere özel olarak tasarlanmış, yağ bakımından zengin bir mamayla beslemelisiniz. %25 yeni mama ve %75 mevcut mama ile başlayarak mevcut mamayı yeni maması ile karıştırarak kedinizi aşamalı olarak yeni mamaya geçirin. Beş ila yedi gün arasında, yeni mama oranını %100'e çıkarabilirsiniz. Bu, beslenmedeki ani değişikliğin yaratabileceği herhangi bir sindirim rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olur.
Kedinizin hamileliği ilerledikçe, enerji gereksinimi her hafta yaklaşık %10 artacaktır. Gebeliğin son aşamalarında, kediniz normalden %70 daha fazla enerji tüketecektir. Enerji açısından yoğun ve sindirimi kolay bir mama tercih edilmelidir.
Kedinizin hamilelik sırasında fazla kilo almasını önlemek için, onu düzenli olarak tartın ve mama miktarlarını ayarlayın. Ayrıca, kedinizi beslerken daha önce uyguladığınız rutini izlemeye devam etmelisiniz: temiz ve bol içme suyu ise sürekli olarak bulundurulmalıdır.
Doğum sonrası kedinizin beslenmesi
Yavru kediler doğduğunda, kediniz hemen onları emzirmeye başlayacak ve her gün çeyrek litre kadar süt üretecektir. Bu durumun, kedinizin beslenme ihtiyacını iki veya üç kat artırabilecek derecede büyük bir etkisi vardır.
Emzirme döneminde normalden çok daha fazla yemesi gerekeceğinden, kedinizin önünde sürekli kendi mamasını bulundurabilirsiniz. Vücudunun süt üretimi için ihtiyaç duyduğu doğru besinleri ve yağ asitlerini içeren yüksek kaliteli, yüksek enerjili mamaları seçin ve emzirme döneminin sonunda normal mamasına geri dönün.
Kedinizin ve yavrularının sağlıklı olduğundan emin olmak amacıyla veteriner hekiminizle sürekli iletişim halinde olmanız ve kedinizi düzenli olarak kontrole götürmeniz önemlidir. Hamile kedinizi nasıl en iyi şekilde besleyeceğinizden emin değilseniz, veteriner hekiminize danışın. Kendisi size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
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