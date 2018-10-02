Kedinizin hamile olduğunu fark ettiğiniz andan itibaren, beslenmesine dikkat ederek yavruların hayata mümkün olan en sağlıklı şekilde başlamasını sağlayabilirsiniz.

Kedinizin hamileliği sırasında neler olur?

Bir kedinin hamileliği ortalama 65 gün sürer, ancak bu süre 61 ila 72 gün arasında değişir. Hamileliğinin ilk üçte ikilik kısmında, kedinizin vücudu yavru kedilere hazırlanmak üzere yağ kazanımına odaklanır. Son üçte birlik kısmında kedinizin aldığı kilolar doğrudan yavrularının büyümesinden kaynaklanır.

Dişi kedinizin yavrularının doğumunu ve emzirmesini desteklemek için ihtiyacı olan besinleri ve kiloyu almasının en iyi yolu, yağ bakımından zengin bir beslenmeden geçmektedir, ancak gereksiz kilo alımından kaçınmak için bu beslenme dikkatle izlenmelidir.

Hamile kedinizin kilo yönetimi

Gebeliğin ilk üçte ikilik kısmında kediniz irileşse de ideal kilosunun %40'ından fazlasını almamalıdır. Obezite, yavru kedilerin doğumunda komplikasyonlara ve doğum sonrasında kediniz için sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle doğru mamayı seçmek ve hamile kedinizi ihtiyacına uygun beslemek, kedinizin ve yavrularının sağlığını korumak için çok önemlidir.

Hamile kedinizi neyle ve nasıl beslemelisiniz?

Hamileliğinin başlangıcında kedinizi, gebeliğini ve sonrasında yavru kedilerini beslemesi için süt üretimini desteklemek üzere özel olarak tasarlanmış, yağ bakımından zengin bir mamayla beslemelisiniz. %25 yeni mama ve %75 mevcut mama ile başlayarak mevcut mamayı yeni maması ile karıştırarak kedinizi aşamalı olarak yeni mamaya geçirin. Beş ila yedi gün arasında, yeni mama oranını %100'e çıkarabilirsiniz. Bu, beslenmedeki ani değişikliğin yaratabileceği herhangi bir sindirim rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olur.

Kedinizin hamileliği ilerledikçe, enerji gereksinimi her hafta yaklaşık %10 artacaktır. Gebeliğin son aşamalarında, kediniz normalden %70 daha fazla enerji tüketecektir. Enerji açısından yoğun ve sindirimi kolay bir mama tercih edilmelidir.