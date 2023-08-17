Ageing 12+

Ageing 12+

Kuru / Kedi

12 yaş üzeri yaşlı kediler için dengeli tam yem

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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İştah artırma

Bazı yaşlı kedilerde tat ve koku duyuları yaşla azalarak daha az gıda alımına yol açar. AGEING 12+ çiğnemesi kolay, çift yapılı ve oldukça lezzetli bir mamayla yaşlı kedinin iştahını artırmaya yardımcı olur.

Sağlıklı yaşlanma kompleksi

Yaşlanma süreci boyunca vücut sistemlerini desteklemek üzere, likopen ve Omega-3 yağ asitleri de içeren patentli bir antioksidan kompleksi. *Fransa, patent N° EP1146870

Böbrek sağlığı

Orta düzeydeki fosfor sayesinde sağlıklı böbrek fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Ageing 12+, yaşlanmakta olan kedilerin sağlığının desteklenmesine yardımcı olan hedefe yönelik besin öğeleri sunar. Yaşlanmanın ikinci evresinde (12 yaş üzeri), yaşlanma hızlanır ve kediler hareketlilikte azalma ve diş hassasiyetleri gibi gözle görülür belirtiler sergileyebilirler. Hassas diş ve diş etlerine sahip olan ve zor beğenen 12 yaş üzeri kedilere yöneliktir. Sağlıklı böbreklerin işlevini korunmasına yardımcı olur. Eklem sağlığını destekler. İştah açar. Deri ve tüy sağlığını destekler

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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