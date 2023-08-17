ÜRÜN AYRINTILARI

Ageing 12+, yaşlanmakta olan kedilerin sağlığının desteklenmesine yardımcı olan hedefe yönelik besin öğeleri sunar. Yaşlanmanın ikinci evresinde (12 yaş üzeri), yaşlanma hızlanır ve kediler hareketlilikte azalma ve diş hassasiyetleri gibi gözle görülür belirtiler sergileyebilirler. Hassas diş ve diş etlerine sahip olan ve zor beğenen 12 yaş üzeri kedilere yöneliktir. Sağlıklı böbreklerin işlevini korunmasına yardımcı olur. Eklem sağlığını destekler. İştah açar. Deri ve tüy sağlığını destekler

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