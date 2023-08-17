Ageing 12+
Kuru / Kedi
12 yaş üzeri yaşlı kediler için dengeli tam yem
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İştah artırma
Bazı yaşlı kedilerde tat ve koku duyuları yaşla azalarak daha az gıda alımına yol açar. AGEING 12+ çiğnemesi kolay, çift yapılı ve oldukça lezzetli bir mamayla yaşlı kedinin iştahını artırmaya yardımcı olur.
Sağlıklı yaşlanma kompleksi
Yaşlanma süreci boyunca vücut sistemlerini desteklemek üzere, likopen ve Omega-3 yağ asitleri de içeren patentli bir antioksidan kompleksi. *Fransa, patent N° EP1146870
Böbrek sağlığı
Orta düzeydeki fosfor sayesinde sağlıklı böbrek fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|İdeal kilo
|Fazla kilolu
|3 kg
|42 g (23 g + 1 poşet)
|33 g (15 g + 1 poşet)
|4 kg
|51 g (33g + 1 poşet)
|41 g (22 g + 1 poşet)
|5 kg
|60 g (41 g + 1 poşet)
|48 g (29 g + 1 poşet)
|6 kg
|68 g (50 g + 1 poşet)
|54 g (36 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
Ageing 12+, yaşlanmakta olan kedilerin sağlığının desteklenmesine yardımcı olan hedefe yönelik besin öğeleri sunar. Yaşlanmanın ikinci evresinde (12 yaş üzeri), yaşlanma hızlanır ve kediler hareketlilikte azalma ve diş hassasiyetleri gibi gözle görülür belirtiler sergileyebilirler. Hassas diş ve diş etlerine sahip olan ve zor beğenen 12 yaş üzeri kedilere yöneliktir. Sağlıklı böbreklerin işlevini korunmasına yardımcı olur. Eklem sağlığını destekler. İştah açar. Deri ve tüy sağlığını destekler