Ageing 12+ Gravy
Yaş / Kedi
12 yaş üzeri yaşlı kediler için tam yem (soslu taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
Böbrek sağlığı
Uyarlanmış fosfor içeriği.
İçgüdüsel tercih
Yaşlanmakta olan kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.
Eklem sağlığı EPA/DHA
Yüksek düzeydeki EPA/DHA yağ asitleri sayesinde eklemleri sağlıklı tutmaya yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel protein ekstratları, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler, yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 300 IU, E1 (Demir): 4 mg, E2 (İyot): 0,34 mg, E4 (Bakır): 2,7 mg, E5 (Manganez): 1,3 mg, E6 (Çinko): 13 mg
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %9,5 - Yağ: %4 - Ham Kül: %1,2 - Ham lifler: %1,1 - Nem: %80 - EPA/DHA: %0,15 - Fosfor: %0,13.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2 poşet
|1 poşet + 22 g
|4 kg
|2+1/2 poşet
|1 poşet + 31 g
|5 kg
|3 poşet
|1 poşet + 40 g
|6 kg
|3+1/2 poşet
|1 poşet + 49 g