Pediatric Growth
Kuru Kedi Maması
Kediler için tam yem – Özellikle 4 aydan büyük yavru kediler için, kısırlaştırmaya kadar kullanım
Mevcut boylar
400g
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
Doğal Bağışıklık
Sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olmak için yüksek sindirilebilirlik özelliğine sahip proteinler ve probiyotikler içerir.
Sindirim Sağlığı
Sütten kesilen kedi yavrularının doğal bağışıklıklarını desteklemek için probiyotik, yüksek miktarda E vitamini, C vitamini, Taurin ve Lutein içeren sinerjik bir antioksidan kompleksidir.
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, pirinç, buğday gluten*, hayvansal yağlar, mısır unu, hidrolize hayvansal proteinler, buğday unu, mısır gluten, mayalar ve ilgili parçalar, pancar küspesi, bitkisel lifler, balık yağı, soya yağı, mineraller, frukto-oligo-sakkaritler (%0.38), fisilyum kabuğu ve tohumları, hidrolize maya (manno-oligo-sakkarit kaynağı), maya ekstratları (beta-glukan kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A:21500 IU, Vitamin D3: 800 IU, Vitamin E: 600 mg, E1 (Demir): 32.3 mg, E2 (İyot): 3.2 mg, E4 (Bakır): 9.9 mg, E5 (Manganez): 42 mg, E6 (Çinko): 116.5 mg, E8 (Selenyum): 0.05 mg – Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %36 – Yağ: %18 – Ham Kül: %7.7 - Ham lifler: %2.3 – Kalsiyum: %1.2.
* L.I.P: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|Yavru kedinin kilosu
|Sadece kuru
|Karışık beslenme
|1-2 ay
|0.4 - 1 kg
|29 - 48 g (2/8 - 4/8 ölçü kabı)
|1 poşet + 3 - 23 g
|3-4 ay
|1.3 - 2 kg
|61 - 66 g (5/8 - 6/8 ölçü kabı)
|1 poşet + 36 - 41 g
|5-6 ay
|2.3 - 2.9 kg
|69 - 67 g (6/8 ölçü kabı)
|1 poşet + 44 - 42 g
|7 - 12 ay
|3.1 - 4 kg
|64 - 51 g (6/8 - 4/8 ölçü kabı)
|1 poşet + 39 - 26 g
|Gebe veya emziren anne kedi 4kg
|-
|67 - 104 g (6/8 - 11/8 ölçü kabı)
|1 poşet + 42 - 79 g