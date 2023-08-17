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Pediatric Weaning

Pediatric Weaning

Kuru / Kedi

Kediler için tam yem – Özellikle 4 haftalıktan 4 aylığa kadar olan yavru kediler için

Mevcut boylar

400g

2kg

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

Doğal Bağışıklık

Sütten kesilen kedi yavrularının doğal bağışıklıklarını desteklemek için probiyotik, yüksek miktarda E vitamini, C vitamini, Taurin ve Lutein içeren sinerjik bir antioksidan kompleksi içerir.

Sindirim Sağlığı

Sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olmak için yüksek sindirilebilirlik özelliğine sahip proteinler ve probiyotikler içerir.

S/O Index

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin  oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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