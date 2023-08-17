Pediatric Weaning
Kuru / Kedi
Kediler için tam yem – Özellikle 4 haftalıktan 4 aylığa kadar olan yavru kediler için
Mevcut boylar
400g
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
Doğal Bağışıklık
Sütten kesilen kedi yavrularının doğal bağışıklıklarını desteklemek için probiyotik, yüksek miktarda E vitamini, C vitamini, Taurin ve Lutein içeren sinerjik bir antioksidan kompleksi içerir.
Sindirim Sağlığı
Sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olmak için yüksek sindirilebilirlik özelliğine sahip proteinler ve probiyotikler içerir.
S/O Index
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, hayvansal yağlar, mısır unu, pirinç, buğday gluten*, hidrolize hayvansal proteinler, mayalar ve ilgili parçalar, balık yağı, pancar küspesi, bitkisel lifler, soya yağı, mineraller, frukto-oligo-sakkaritler (%0.35), hidrolize maya (manno-oligo-sakkarit kaynağı), maya ekstratları (beta-glukan kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 25500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Vitamin E: 600 mg, E1 (Demir): 31.8 mg, E2 (İyot) 3.2 mg, E4 (Bakır): 9.8 mg, E5 (Manganez): 41.4 mg, E6 (Çinko): 118.1 mg, E8 (Selenyum): 0.04 mg – Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %34 – Yağ: %25 – Ham Kül: %7.4 – Ham lifler: %1.9 – DHA: 1.87 g/kg.
*L.I.P.:çok yüksek sindirilebilirliği özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|Sadece kuru
|1
|0,4 kg
|26g (2/8 ölçü kabı )
|2
|1 kg
|45g (3/8 ölçü kabı )
|3
|1,3 kg
|57g (4/8 ölçü kabı )
|4 ay +
|-
|Pediatric growth
|Gebe veya emziren anne kedi 4kg
|-
|62-96g (5/8-7/8 ölçü kabı )
|Emziren kedi
|-
|Serbest