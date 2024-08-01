Kafasındaki tüyler, Affenpinscher'in ayırt edici özelliğidir. Bu ırkın gözlerinin etrafında bir halka bulunur, kaşları gür ve tüylüdür. Çenesinde ve kafasının üstü ile yanında ise etkileyici tüyleri vardır. Bu tüyler olabildiğince sert ve dağınık olmalıdır. Bu ırk, temel olarak maymunu andıran bir ifadeye sahiptir ve Affen, Almanca'da maymun anlamına geldiğinden Almanca adları da bunun bir göstergesidir.

Büyüleyici ve küstah kişiliğinin yanı sıra hızlı düşünme yeteneği ve zekasıyla birlikte cesur bir yapıya sahip olan Affenpinscher, muhteşem bir aile dostudur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler