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Affenpinscher

Affenpinscher, sert tüyleri ve maymunu andıran ifadeleriyle küçük ve sıkı bir köpek ırkıdır.
Affenpinscher adult standing black and white

Affenpinscher hakkında

Kafasındaki tüyler, Affenpinscher'in ayırt edici özelliğidir. Bu ırkın gözlerinin etrafında bir halka bulunur, kaşları gür ve tüylüdür. Çenesinde ve kafasının üstü ile yanında ise etkileyici tüyleri vardır. Bu tüyler olabildiğince sert ve dağınık olmalıdır. Bu ırk, temel olarak maymunu andıran bir ifadeye sahiptir ve Affen, Almanca'da maymun anlamına geldiğinden Almanca adları da bunun bir göstergesidir.

Büyüleyici ve küstah kişiliğinin yanı sıra hızlı düşünme yeteneği ve zekasıyla birlikte cesur bir yapıya sahip olan Affenpinscher, muhteşem bir aile dostudur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Dikkatli / Sadık / Hevesli / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir

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