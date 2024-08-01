Affenpinscher
Affenpinscher, sert tüyleri ve maymunu andıran ifadeleriyle küçük ve sıkı bir köpek ırkıdır.
Affenpinscher hakkında
Kafasındaki tüyler, Affenpinscher'in ayırt edici özelliğidir. Bu ırkın gözlerinin etrafında bir halka bulunur, kaşları gür ve tüylüdür. Çenesinde ve kafasının üstü ile yanında ise etkileyici tüyleri vardır. Bu tüyler olabildiğince sert ve dağınık olmalıdır. Bu ırk, temel olarak maymunu andıran bir ifadeye sahiptir ve Affen, Almanca'da maymun anlamına geldiğinden Almanca adları da bunun bir göstergesidir.
Büyüleyici ve küstah kişiliğinin yanı sıra hızlı düşünme yeteneği ve zekasıyla birlikte cesur bir yapıya sahip olan Affenpinscher, muhteşem bir aile dostudur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Dikkatli / Sadık / Hevesli / Soğukkanlı
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Dikkatli / Sadık / Hevesli / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
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