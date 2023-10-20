Afgan Tazısı
En ünlü Afgan Tazısı sahiplerinden biri köpeğine Kabil adını veren Pablo Picasso'dur. Bazı resimlerinde bu ırka yer vermiştir.
About the Afghan Hound
Afgan Tazılarının doğuştan gelen zarafeti ve delici bakışları onlara dünya çapında birçok hayran kazandırdı. Aslen dağlarda ve çöllerde av köpekleri olarak yetiştirilen Afgan Tazıları, etkileyici bir hıza, dayanıklılığa ve çevikliğe sahiptir.
Her ne kadar yabancılara karşı mesafeli olsa da, Afgan Tazıları insan ailelerine karşı sevecen, sadık ve oyuncudur. Bununla birlikte, Afgan Tazılarının nispeten bağımsız bir kişiliğe sahip olduğu ve katı eğitim yöntemlerine iyi yanıt vermediği bilinmektedir. Deneyimli sahipler için daha uygundur.
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-18 yıl
Atletik / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Oyuncu
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-18 yıl
Atletik / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Oyuncu
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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