Afgan Tazısı

Afgan Tazılarının doğuştan gelen zarafeti ve delici bakışları onlara dünya çapında birçok hayran kazandırdı. Aslen dağlarda ve çöllerde av köpekleri olarak yetiştirilen Afgan Tazıları, etkileyici bir hıza, dayanıklılığa ve çevikliğe sahiptir.



Her ne kadar yabancılara karşı mesafeli olsa da, Afgan Tazıları insan ailelerine karşı sevecen, sadık ve oyuncudur. Bununla birlikte, Afgan Tazılarının nispeten bağımsız bir kişiliğe sahip olduğu ve katı eğitim yöntemlerine iyi yanıt vermediği bilinmektedir. Deneyimli sahipler için daha uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler