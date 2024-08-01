Airedale her zaman dikkatlidir, saldırgan değildir, gürbüzdür ve kolayca ürkmez. Keskin ifadeleri ve çok arkadaş canlısı bir doğası olan aktif ve kaslı bir köpektir.

Airedale Terrier'i dünyanın en çok yönlü köpek ırklarından biri olarak bilinir; avcı, atlet ve arkadaş olarak tanınır. Bazı ülkelerde sıkça polis köpeği olarak kullanılır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler