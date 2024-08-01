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Airedale Terrier

Airedale Terrier, tüm terrier ırklarının en büyüğü olarak bilinir.
Airedale Terrier Adult in black and white

Airedale Terrier'i Hakkında

Airedale her zaman dikkatlidir, saldırgan değildir, gürbüzdür ve kolayca ürkmez. Keskin ifadeleri ve çok arkadaş canlısı bir doğası olan aktif ve kaslı bir köpektir.

Airedale Terrier'i dünyanın en çok yönlü köpek ırklarından biri olarak bilinir; avcı, atlet ve arkadaş olarak tanınır. Bazı ülkelerde sıkça polis köpeği olarak kullanılır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Hevesli / Çevik / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Dikkatli

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar

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