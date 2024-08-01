Airedale Terrier
Airedale Terrier, tüm terrier ırklarının en büyüğü olarak bilinir.
Airedale Terrier'i Hakkında
Airedale her zaman dikkatlidir, saldırgan değildir, gürbüzdür ve kolayca ürkmez. Keskin ifadeleri ve çok arkadaş canlısı bir doğası olan aktif ve kaslı bir köpektir.
Airedale Terrier'i dünyanın en çok yönlü köpek ırklarından biri olarak bilinir; avcı, atlet ve arkadaş olarak tanınır. Bazı ülkelerde sıkça polis köpeği olarak kullanılır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Hevesli / Çevik / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Dikkatli
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Hevesli / Çevik / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Dikkatli
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Bu sayfayı beğenin & paylaşın