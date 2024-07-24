Amerikan Akita
Amerikan Akita'nın ayrı bir ırk olarak durumu çok tartışılagelmiştir. F.C.I. şimdilerde Akita Inu’yu bir Japon ırkı, Amerikan Akita'yı ise ABD’deki bir ırk olarak kabul etmektedir.
Amerikan Akita Hakkında
Arkadaş canlısı, uyanık, duyarlı, onurlu, uysal ve cesur: bunlar Amerikan Akita'yı en iyi tanımlayan sıfatlardır. Bu güçlü, evcil arkadaş doğuştan koruma içgüdüsü ile tanınır ve çok erken yaşlardan sosyalleştirilmesi önemle tavsiye edilir. Bilmedikleri insanlara karşı nispeten güvensiz; diğer köpeklerle ilişkilerinde ise biraz baskındır.
Sessizdir, ancak kendini hemen hissettirerek her durumda çevresine özgüven yayar. Başının özellikle bir kutup ayısınınkine benzediği söylenir, ancak aslında iki tür arasında daha başka birçok benzerlik bulunur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Dikkatli / İtaatkar / Sakin
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Dikkatli / İtaatkar / Sakin
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
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