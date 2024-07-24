Arkadaş canlısı, uyanık, duyarlı, onurlu, uysal ve cesur: bunlar Amerikan Akita'yı en iyi tanımlayan sıfatlardır. Bu güçlü, evcil arkadaş doğuştan koruma içgüdüsü ile tanınır ve çok erken yaşlardan sosyalleştirilmesi önemle tavsiye edilir. Bilmedikleri insanlara karşı nispeten güvensiz; diğer köpeklerle ilişkilerinde ise biraz baskındır.

Sessizdir, ancak kendini hemen hissettirerek her durumda çevresine özgüven yayar. Başının özellikle bir kutup ayısınınkine benzediği söylenir, ancak aslında iki tür arasında daha başka birçok benzerlik bulunur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler