Amerikan Cocker Spaniel
Sakin ve asla çekingen olmayan Amerikan Cocker Spaniel'ler, kırsal alanlara göre artık evlerde daha da yaygınlaştı.
Amerikan Cocker Spaniel hakkında
Bu dışa dönük köpekler birçok kişi tarafından seviliyor ve ufak boyutları, neredeyse her yere gidebilecekleri anlamına geliyor. Av köpeklerinin en küçüğü olmasına rağmen, Amerikan Cocker Spaniel güçlü ve derli toplu gövdesinin üstündeki biçimli kafası ile mükemmel bir orantıya sahiptir.
Amerikan Cocker Spaniel ailesi ile güçlü bağlar kuran, arkadaş canlısı, cana yakın, ancak sessiz köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Dikkatli / Hevesli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / Sosyal / Dayanıklı
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Dikkatli / Hevesli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / Sosyal / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
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