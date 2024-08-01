Bu dışa dönük köpekler birçok kişi tarafından seviliyor ve ufak boyutları, neredeyse her yere gidebilecekleri anlamına geliyor. Av köpeklerinin en küçüğü olmasına rağmen, Amerikan Cocker Spaniel güçlü ve derli toplu gövdesinin üstündeki biçimli kafası ile mükemmel bir orantıya sahiptir.

Amerikan Cocker Spaniel ailesi ile güçlü bağlar kuran, arkadaş canlısı, cana yakın, ancak sessiz köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler