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Amerikan Su Spanieli

Amerikan Su Spanieli, Amerika Birleşik Devletleri'nde, av hayvanını sandal veya kanolardan almak için ve nispeten kolay bir şekilde çok çalışmak için çok yönlü av köpeği olarak geliştirilen bir ırktır.
American Water Spaniel black and white

Amerikan Su Spanieli hakkında

Amerikan Su Spaniellerinin tavırları; zekayı, memnun etme arzusunu ve sıcakkanlılığı gösterir. Bu enerjik, hareketli köpekler, av sırasında çok fazla enerji harcar, kontrol altında tutulabilirken sabırsızlık sergiler.

19'uncu yüzyılın başlarında Wisconsin'de geliştirilen bu ırk, Üçüncü Kıyıda, Büyük Göller bölgesindeki avcılar tarafından çok takdir edilen nadir bir ırktır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Zeki / Hevesli / Arkadaş canlısı / Neşeli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar

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