Amerikan Su Spanieli
Amerikan Su Spanieli, Amerika Birleşik Devletleri'nde, av hayvanını sandal veya kanolardan almak için ve nispeten kolay bir şekilde çok çalışmak için çok yönlü av köpeği olarak geliştirilen bir ırktır.
Amerikan Su Spanieli hakkında
Amerikan Su Spaniellerinin tavırları; zekayı, memnun etme arzusunu ve sıcakkanlılığı gösterir. Bu enerjik, hareketli köpekler, av sırasında çok fazla enerji harcar, kontrol altında tutulabilirken sabırsızlık sergiler.
19'uncu yüzyılın başlarında Wisconsin'de geliştirilen bu ırk, Üçüncü Kıyıda, Büyük Göller bölgesindeki avcılar tarafından çok takdir edilen nadir bir ırktır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Zeki / Hevesli / Arkadaş canlısı / Neşeli
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Zeki / Hevesli / Arkadaş canlısı / Neşeli
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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