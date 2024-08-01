Avustralya Kelpie
Avustralya Kelpie hakkında
Avustralya Kelpieleri, kas elastikiyeti ve tüm gün çalışabilme esnekliği ile yüksek kalitede kıvrak, aktif köpeklerdir. Herhangi bir yabani otluk etkisinden uzak olmalıdırlar.
Büyükbaş hayvan sürülerini toplamak konusunda uzmanlaşmış olan Kelpieler iş konusunda titiz ve tutkuludurlar. Bu da Avustralyalılar arasındaki efsanevi ünlerini açıklamaktadır. Siyah tüylü olanı en yaygın olanıdır ancak aslında çok sayıda rengi bulunur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Dikkatli / Hevesli / Zeki / Sadık / Çalışkan
Önemli bilgiler
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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