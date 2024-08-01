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Avustralya Kelpie

Kelpieler son derece aktif, hayat dolu ve zekidir. Doğal olarak itaatkar ve uysal olan bu köpekler, büyük bir sadakat ve bağlılık ile birlikte tükenmez bir enerji kaynağına sahip gibi görünür.
Australian kelpie black and white

Avustralya Kelpie hakkında

Avustralya Kelpieleri, kas elastikiyeti ve tüm gün çalışabilme esnekliği ile yüksek kalitede kıvrak, aktif köpeklerdir. Herhangi bir yabani otluk etkisinden uzak olmalıdırlar.

Büyükbaş hayvan sürülerini toplamak konusunda uzmanlaşmış olan Kelpieler iş konusunda titiz ve tutkuludurlar. Bu da Avustralyalılar arasındaki efsanevi ünlerini açıklamaktadır. Siyah tüylü olanı en yaygın olanıdır ancak aslında çok sayıda rengi bulunur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avustralya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Dikkatli / Hevesli / Zeki / Sadık / Çalışkan

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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