Avustralya Kelpie

Avustralya Kelpieleri, kas elastikiyeti ve tüm gün çalışabilme esnekliği ile yüksek kalitede kıvrak, aktif köpeklerdir. Herhangi bir yabani otluk etkisinden uzak olmalıdırlar.

Büyükbaş hayvan sürülerini toplamak konusunda uzmanlaşmış olan Kelpieler iş konusunda titiz ve tutkuludurlar. Bu da Avustralyalılar arasındaki efsanevi ünlerini açıklamaktadır. Siyah tüylü olanı en yaygın olanıdır ancak aslında çok sayıda rengi bulunur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler