Aslında çalışan köpekler olan Avustralya Terrier'ler, mükemmel birer arkadaş olacak kadar sadık ve dengelidir. Bu sağlam, bodur köpeklerin gövdesi, yüksekliğine göre daha uzundur.

Canlı, aktif ve sağlam yapılı bu köpekler, Terrier mizacı sergiler. Sert, kırpılmamış kürkleri, boynun etrafında göğüs kemiğine kadar uzanan biçimli bir yele oluşturur. Uzun, güçlü kafaları sert ve sağlam görünümlerine katkıda bulunur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler