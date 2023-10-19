Avustralya Terrier
Australian Silky Terrier hakkında
Aslında çalışan köpekler olan Avustralya Terrier'ler, mükemmel birer arkadaş olacak kadar sadık ve dengelidir. Bu sağlam, bodur köpeklerin gövdesi, yüksekliğine göre daha uzundur.
Canlı, aktif ve sağlam yapılı bu köpekler, Terrier mizacı sergiler. Sert, kırpılmamış kürkleri, boynun etrafında göğüs kemiğine kadar uzanan biçimli bir yele oluşturur. Uzun, güçlü kafaları sert ve sağlam görünümlerine katkıda bulunur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sadık / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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