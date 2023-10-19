Avustralya Terrier

Avustralya Terrier'ler ilk olarak Tazmanya'da, İskoç Terrier'ler de dahil olmak üzere çeşitli İngiliz ırklarından yetiştirilmiştir. Avustralya Ulusal Kennel Konseyi, ırkı 1928'de tekrar tanıdı.
Australian terrier black and white

Australian Silky Terrier hakkında

Aslında çalışan köpekler olan Avustralya Terrier'ler, mükemmel birer arkadaş olacak kadar sadık ve dengelidir. Bu sağlam, bodur köpeklerin gövdesi, yüksekliğine göre daha uzundur.

Canlı, aktif ve sağlam yapılı bu köpekler, Terrier mizacı sergiler. Sert, kırpılmamış kürkleri, boynun etrafında göğüs kemiğine kadar uzanan biçimli bir yele oluşturur. Uzun, güçlü kafaları sert ve sağlam görünümlerine katkıda bulunur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avustralya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sadık / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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