Austrian Black and Tan Hound

Avusturya Siyah Bronz Tazılara, büyük bir güvenle özellikle yabani tavşanı bulduğunu haber veren, hassas bir burun bahşedilmiştir. Bu köpekler, çok mesafe kat edebilen zarif taşıyıcılardır.

Avusturya Siyah Bronz Tazıların, Celtic Tazının soyundan geldiği kabul edilir. Ancak uzak kökenleri olan tüm ırklarda olduğu gibi, bu ırk için de 19. yüzyılın ortasına kadar hiçbir kanıt yoktur. Bunun nedeni kontrollü üremenin o zamana kadar başlamamasıdır. Günümüzde, bunlar uzun ve esnek gövdelere sahip, sağlam yapılı, orta büyüklükte köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler