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Austrian Black and Tan Hound

Dağlık alanlarda ve ovalarda sıkı çalışma konusundaki müthiş yetenekleri, AAustrian Black and Tan Hound ırkına kokuyla ve kanla iz süren tazılar olarak büyük bir ün kazandırmıştır.
Austrian black and tan hound black and white

Austrian Black and Tan Hound hakkında

Avusturya Siyah Bronz Tazılara, büyük bir güvenle özellikle yabani tavşanı bulduğunu haber veren, hassas bir burun bahşedilmiştir. Bu köpekler, çok mesafe kat edebilen zarif taşıyıcılardır.

Avusturya Siyah Bronz Tazıların, Celtic Tazının soyundan geldiği kabul edilir. Ancak uzak kökenleri olan tüm ırklarda olduğu gibi, bu ırk için de 19. yüzyılın ortasına kadar hiçbir kanıt yoktur. Bunun nedeni kontrollü üremenin o zamana kadar başlamamasıdır. Günümüzde, bunlar uzun ve esnek gövdelere sahip, sağlam yapılı, orta büyüklükte köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avusturya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Sakin / Çalışkan

Önemli bilgiler

Avlanmayı sever
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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