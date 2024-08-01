Austrian Black and Tan Hound
Austrian Black and Tan Hound hakkında
Avusturya Siyah Bronz Tazılara, büyük bir güvenle özellikle yabani tavşanı bulduğunu haber veren, hassas bir burun bahşedilmiştir. Bu köpekler, çok mesafe kat edebilen zarif taşıyıcılardır.
Avusturya Siyah Bronz Tazıların, Celtic Tazının soyundan geldiği kabul edilir. Ancak uzak kökenleri olan tüm ırklarda olduğu gibi, bu ırk için de 19. yüzyılın ortasına kadar hiçbir kanıt yoktur. Bunun nedeni kontrollü üremenin o zamana kadar başlamamasıdır. Günümüzde, bunlar uzun ve esnek gövdelere sahip, sağlam yapılı, orta büyüklükte köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Sakin / Çalışkan
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın