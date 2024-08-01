Kaniş
Kaniş hakkında
Tüm su köpekleri gibi, yaban kuşlarını avlamak için kullanılan Kanişler bir av köpeğinden daha fazlasıdır. Sulak bitki örtüsünde saklanan av hayvanının yerini tespit edip yerinden kaçırarak, vurulduktan sonra geri getirirler.
Soğuktan korkmazlar, her türlü hava koşulunda suya girebilirler. En sevdikleri ortam, iş ya da zevk için girmeye bayıldıkları sudur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Sosyal / Sevecen / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
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Sağlıklı yaşam
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