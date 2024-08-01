Tüm su köpekleri gibi, yaban kuşlarını avlamak için kullanılan Kanişler bir av köpeğinden daha fazlasıdır. Sulak bitki örtüsünde saklanan av hayvanının yerini tespit edip yerinden kaçırarak, vurulduktan sonra geri getirirler.

Soğuktan korkmazlar, her türlü hava koşulunda suya girebilirler. En sevdikleri ortam, iş ya da zevk için girmeye bayıldıkları sudur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler