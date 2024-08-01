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Kaniş

Kanişler dengeli, çok sosyal ve sahiplerine çok düşkündür.
Barbet black and white

Kaniş hakkında

Tüm su köpekleri gibi, yaban kuşlarını avlamak için kullanılan Kanişler bir av köpeğinden daha fazlasıdır. Sulak bitki örtüsünde saklanan av hayvanının yerini tespit edip yerinden kaçırarak, vurulduktan sonra geri getirirler.

Soğuktan korkmazlar, her türlü hava koşulunda suya girebilirler. En sevdikleri ortam, iş ya da zevk için girmeye bayıldıkları sudur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Sosyal / Sevecen / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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