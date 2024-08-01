Hafif yapılı, ince kemikli ve uzun bacaklı Basenji'ler, her zaman dengeli, neşeli ve zekidir.

Nispeten özgür ruhlu ve yabancılar karşısında biraz soğuk olsa da Basenji'lerin ailelerine karşı sevecen oldukları bilinir. Göz alıcı derecede temiz olan bu köpekler aktif olup hareket halindeyken zariftir. Uzun, düzgün adımlar atarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler