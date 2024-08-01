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Basenji

Basenji'ler havlamak yerine çok belirgin bir tril ses çıkarır.
Basenji black and white

Basenji hakkında

Hafif yapılı, ince kemikli ve uzun bacaklı Basenji'ler, her zaman dengeli, neşeli ve zekidir.

Nispeten özgür ruhlu ve yabancılar karşısında biraz soğuk olsa da Basenji'lerin ailelerine karşı sevecen oldukları bilinir. Göz alıcı derecede temiz olan bu köpekler aktif olup hareket halindeyken zariftir. Uzun, düzgün adımlar atarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Kongo
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Zeki / Özgür Ruhlu / Sevecen / Dikkatli / Çekingen

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir

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