CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Artezyan Normand Av Köpeği

Artezyan Normand Av Köpekleri inatçı, çok ses çıkaran köpekler olup av peşindeyken pek zorlanmayan çok iyi bir buruna sahiptir.
Basset Artesien Normand black and white

Artezyan Normand Av Köpeği hakkında

Artezyan Normand Av Köpekleri, avcılar tarafından küçük av hayvanlarını avlamak üzere kullanılan köpeklerdir. Tek başlarına veya grup halinde avlanabilirler. Kısa bacakları sayesinde çok sıkı bitki örtülerinde hareket ederek av hayvanlarını saklandıkları yerlerden çıkarabilir. Bu becerisi daha büyük köpeklerin sınırlarının ötesindedir. Tavşan avlamayı sever ancak yaban tavşanı ve karaca da avlayabilir. Hızdan ziyade sistematik ve gürültülü bir şekilde iz sürerek hayvanları yerinden kaçırır. Doğuştan neşeli ve sevecendir.

Léon Verrier, 1927'de bu ırkın üretim kulübünün liderliğini aldığında, Artois karşısında Norman karakterini güçlendirme isteğini ifade etmiştir. Üç yıl sonra basılan standartlar kitabında, Artezyan Normand Av Köpeği'nin bu nedenle Artois'ten hiçbir iz taşımadan Norman cinsinden yalnızca bir adım uzakta olması gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Uysal / Sadık / Sessiz / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Eğitim erken başlamalıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın