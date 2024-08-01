Artezyan Normand Av Köpekleri, avcılar tarafından küçük av hayvanlarını avlamak üzere kullanılan köpeklerdir. Tek başlarına veya grup halinde avlanabilirler. Kısa bacakları sayesinde çok sıkı bitki örtülerinde hareket ederek av hayvanlarını saklandıkları yerlerden çıkarabilir. Bu becerisi daha büyük köpeklerin sınırlarının ötesindedir. Tavşan avlamayı sever ancak yaban tavşanı ve karaca da avlayabilir. Hızdan ziyade sistematik ve gürültülü bir şekilde iz sürerek hayvanları yerinden kaçırır. Doğuştan neşeli ve sevecendir.

Léon Verrier, 1927'de bu ırkın üretim kulübünün liderliğini aldığında, Artois karşısında Norman karakterini güçlendirme isteğini ifade etmiştir. Üç yıl sonra basılan standartlar kitabında, Artezyan Normand Av Köpeği'nin bu nedenle Artois'ten hiçbir iz taşımadan Norman cinsinden yalnızca bir adım uzakta olması gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler