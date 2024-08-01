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Açık Kahverengi İngiliz Av Köpeği

Açık Kahverengi İngiliz Av Köpeği kısa, küçük bir köpektir. Neşeli ve hızlı olan bu köpek, olağanüstü enerji ile sıradışı dayanıklılığı birleştirir.
Basset fauve de bretagne black and white

Açık Kahverengi İngiliz Av Köpeği hakkında

Bu ırkın üyeleri, tutkulu avcılar olmalarının yanı sıra, insanlarla çok iyi arkadaş olur ve sosyal, sevgi dolu ve dengeli olmaları nedeniyle övgü alırlar.

Her türlü ava ve araziye uyum sağlamaları kolaydır. Avdayken cesur, kurnaz ve inatçıdırlar; bu da verimlilikleri için çok iyi bir formüldür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Dayanıklı / Neşeli / Sosyal / Sevecen / Uyumlu / Kararlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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