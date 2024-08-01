Açık Kahverengi İngiliz Av Köpeği
Açık Kahverengi İngiliz Av Köpeği hakkında
Bu ırkın üyeleri, tutkulu avcılar olmalarının yanı sıra, insanlarla çok iyi arkadaş olur ve sosyal, sevgi dolu ve dengeli olmaları nedeniyle övgü alırlar.
Her türlü ava ve araziye uyum sağlamaları kolaydır. Avdayken cesur, kurnaz ve inatçıdırlar; bu da verimlilikleri için çok iyi bir formüldür.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Dayanıklı / Neşeli / Sosyal / Sevecen / Uyumlu / Kararlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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