Açık Kahverengi İngiliz Av Köpeği

Bu ırkın üyeleri, tutkulu avcılar olmalarının yanı sıra, insanlarla çok iyi arkadaş olur ve sosyal, sevgi dolu ve dengeli olmaları nedeniyle övgü alırlar.

Her türlü ava ve araziye uyum sağlamaları kolaydır. Avdayken cesur, kurnaz ve inatçıdırlar; bu da verimlilikleri için çok iyi bir formüldür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler