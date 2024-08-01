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Basset Hound

Koku alarak iz süren bu inatçı tazı, avda büyük bir dayanıklılık sergiler.
Basset Hound, siyah beyaz

Basset Hound Hakkında

Basset Hound, kendisine yakın olanlara karşı asla saldırgan olmayan; tersine özellikle sevecen olan sakin bir köpektir. İnatçı olmakla ünlüdür, ancak yaramaz karakteri ona dünyanın her yerinden hayran kazandırmıştır.

Basset Hound, koku alarak iz süren tazılar kategorisinin en ağır ve en güçlü olanıdır. Kısa boyuna rağmen büyük bir köpek olarak sınıflandırılır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Sosyal / Sevecen

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Bahçeli ortam, şart değildir

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