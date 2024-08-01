Basset Hound
Koku alarak iz süren bu inatçı tazı, avda büyük bir dayanıklılık sergiler.
Basset Hound Hakkında
Basset Hound, kendisine yakın olanlara karşı asla saldırgan olmayan; tersine özellikle sevecen olan sakin bir köpektir. İnatçı olmakla ünlüdür, ancak yaramaz karakteri ona dünyanın her yerinden hayran kazandırmıştır.
Basset Hound, koku alarak iz süren tazılar kategorisinin en ağır ve en güçlü olanıdır. Kısa boyuna rağmen büyük bir köpek olarak sınıflandırılır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Sosyal / Sevecen
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Sosyal / Sevecen
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Bahçeli ortam, şart değildir
Eğitimden hoşlanır
Bahçeli ortam, şart değildir
Bu sayfayı beğenin & paylaşın