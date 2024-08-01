Basset Hound, kendisine yakın olanlara karşı asla saldırgan olmayan; tersine özellikle sevecen olan sakin bir köpektir. İnatçı olmakla ünlüdür, ancak yaramaz karakteri ona dünyanın her yerinden hayran kazandırmıştır.

Basset Hound, koku alarak iz süren tazılar kategorisinin en ağır ve en güçlü olanıdır. Kısa boyuna rağmen büyük bir köpek olarak sınıflandırılır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler