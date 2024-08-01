Bedlington Terrier
Bedlington Terrier hakkında
Bedlington Terrier, sakin ve dikkatli dış görünümüne rağmen yüksek hızla dörtnala gidebilme kabiliyetine sahiptir. Bedlingtonlar, hiçbir dayanıksızlık veya hantallık belirtisi taşımayan zarif, kaslı köpeklerdir.
İddiasız karakterleri nedeniyle yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri kolaydır ve sakin ve sadık doğaları nedeniyle aileler arasında popülerdirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Soğukkanlı / Çekingen / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Harika bir aile köpeği olur
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Sağlıklı yaşam
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