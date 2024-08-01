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Bedlington Terrier

Bu zeki dostlar, sağlam bir avlanma içgüdüsüne sahiptir
Bedlington Terrier adult black and white

Bedlington Terrier hakkında

Bedlington Terrier, sakin ve dikkatli dış görünümüne rağmen yüksek hızla dörtnala gidebilme kabiliyetine sahiptir. Bedlingtonlar, hiçbir dayanıksızlık veya hantallık belirtisi taşımayan zarif, kaslı köpeklerdir.

İddiasız karakterleri nedeniyle yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri kolaydır ve sakin ve sadık doğaları nedeniyle aileler arasında popülerdirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Soğukkanlı / Çekingen / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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