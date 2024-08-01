Belçika Çoban Köpeği; uzun tüylü Groenendael ve Tervueren, kısa tüylü Malinois ve kaba tüylü Laekenois olmak üzere dört farklı cinsi tanımlar.

Dördü de iyi bir dengeye sahip, orta boylu, zarafeti güçle harmanlayan hayvanlardır. Kasları ince ve güçlüdür. Bunlar dış mekanda yaşamaya alışmış, Belçika havasının fevri değişimlerine dayanıklı ve sert hayvanlardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler