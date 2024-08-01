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Belçika Çoban Köpeği

Şimşek kadar hızlı mı? Kesinlikle! Hareket halindeyken, tam hızda aniden yön değiştirebilirler. Coşkulu ve korumaya çok istekli olduklarından dolayı, daire çizerek hareket etme eğilimleri belirgindir.
Yetişkin Belçika Çoban Köpeği, siyah beyaz

Belçika Çoban Köpeği hakkında

Belçika Çoban Köpeği; uzun tüylü Groenendael ve Tervueren, kısa tüylü Malinois ve kaba tüylü Laekenois olmak üzere dört farklı cinsi tanımlar.

Dördü de iyi bir dengeye sahip, orta boylu, zarafeti güçle harmanlayan hayvanlardır. Kasları ince ve güçlüdür. Bunlar dış mekanda yaşamaya alışmış, Belçika havasının fevri değişimlerine dayanıklı ve sert hayvanlardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Neşeli / Korumacı / Kararlı / Hevesli / Özgüvenli / Sevecen / Sakin

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar

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