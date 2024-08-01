Belçika Çoban Köpeği
Şimşek kadar hızlı mı? Kesinlikle! Hareket halindeyken, tam hızda aniden yön değiştirebilirler. Coşkulu ve korumaya çok istekli olduklarından dolayı, daire çizerek hareket etme eğilimleri belirgindir.
Belçika Çoban Köpeği hakkında
Belçika Çoban Köpeği; uzun tüylü Groenendael ve Tervueren, kısa tüylü Malinois ve kaba tüylü Laekenois olmak üzere dört farklı cinsi tanımlar.
Dördü de iyi bir dengeye sahip, orta boylu, zarafeti güçle harmanlayan hayvanlardır. Kasları ince ve güçlüdür. Bunlar dış mekanda yaşamaya alışmış, Belçika havasının fevri değişimlerine dayanıklı ve sert hayvanlardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Neşeli / Korumacı / Kararlı / Hevesli / Özgüvenli / Sevecen / Sakin
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Neşeli / Korumacı / Kararlı / Hevesli / Özgüvenli / Sevecen / Sakin
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
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