Siyah Rus Terrieri

Siyah Rus Terrier'leri sağlam kemik ve kaslara sahip, ortalamanın üzerinde büyüklükte güçlü köpeklerdir. Aktif, hatta son derece enerjik olan bu ırk, sert, dengeli ama neşelidir. Güçlü bir savunma eğilimi vardır.

Bu cins insanlarla temas kurmayı çok sever, çocuklarla oynarken uysaldır. Erken yaşta iyi eğitilir, çeviklik gerektiren aktivitelere ve köpek sporlarına çok uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler