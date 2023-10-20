Siyah Rus Terrieri

Çalışmak için yetiştirilen, sağlam iradeli ve özellikle yabancılardan şüphe duyan Siyah Rus Terrier'leri, farklı iklimlere uyum sağlayabilir.
Russian Black Terrier in black and white

Siyah Rus Terrieri hakkında

Siyah Rus Terrier'leri sağlam kemik ve kaslara sahip, ortalamanın üzerinde büyüklükte güçlü köpeklerdir. Aktif, hatta son derece enerjik olan bu ırk, sert, dengeli ama neşelidir. Güçlü bir savunma eğilimi vardır.

Bu cins insanlarla temas kurmayı çok sever, çocuklarla oynarken uysaldır. Erken yaşta iyi eğitilir, çeviklik gerektiren aktivitelere ve köpek sporlarına çok uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Atletik / Özgüvenli / Soğukkanlı / Korumacı / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Sadık

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Eğitimden hoşlanır

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