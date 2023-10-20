Siyah Rus Terrieri
Çalışmak için yetiştirilen, sağlam iradeli ve özellikle yabancılardan şüphe duyan Siyah Rus Terrier'leri, farklı iklimlere uyum sağlayabilir.
Siyah Rus Terrieri hakkında
Siyah Rus Terrier'leri sağlam kemik ve kaslara sahip, ortalamanın üzerinde büyüklükte güçlü köpeklerdir. Aktif, hatta son derece enerjik olan bu ırk, sert, dengeli ama neşelidir. Güçlü bir savunma eğilimi vardır.
Bu cins insanlarla temas kurmayı çok sever, çocuklarla oynarken uysaldır. Erken yaşta iyi eğitilir, çeviklik gerektiren aktivitelere ve köpek sporlarına çok uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Atletik / Özgüvenli / Soğukkanlı / Korumacı / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Sadık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Atletik / Özgüvenli / Soğukkanlı / Korumacı / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Sadık
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Harika bir koruma köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
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