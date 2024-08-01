Bloodhound köpekleri, çok asil ve heybetli köpeklerdir. Görkemli görünümleri de buna katkıda bulunur. Buna rağmen, Bloodhound köpekleri aynı zamanda son derece uysal yapılı ve sevecendir.

Olağanüstü burunları bir efsanedir. Bu nedenle, Bloodhound köpeklerinin Kuzey Amerika'da kaybolan kişileri aramak üzere kullanılmaları şaşırtıcı değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler