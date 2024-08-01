Bloodhound
İster büyük av köpeği ister hizmet köpeği veya refakatçi olsun, Bloodhound köpekleri her zaman enerjiyle dolup taşar.
Bloodhound hakkında
Bloodhound köpekleri, çok asil ve heybetli köpeklerdir. Görkemli görünümleri de buna katkıda bulunur. Buna rağmen, Bloodhound köpekleri aynı zamanda son derece uysal yapılı ve sevecendir.
Olağanüstü burunları bir efsanedir. Bu nedenle, Bloodhound köpeklerinin Kuzey Amerika'da kaybolan kişileri aramak üzere kullanılmaları şaşırtıcı değildir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Uysal / Soğukkanlı / Sevecen / Sosyal / Sakin / Kararlı / Çekingen / Hassas / Sessiz
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Uysal / Soğukkanlı / Sevecen / Sosyal / Sakin / Kararlı / Çekingen / Hassas / Sessiz
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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