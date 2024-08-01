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Border Terrier

Border'lar kesinlikle terrier'dir. Ufak yapılı bu mağrur köpeği hiçbir şey korkutamaz.
Border Terrier adult in black and white

Border Terrier Hakkında

Sağlam yapılı, dengeli ve enerji dolu Border Terrier korkusuzdur. Bu ırk, çalışan bir köpeğin tüm davranış özelliklerine sahiptir.

Border Terrier, Kennel Club tarafından tanınmadan önce genellikle kendi kendine beslenmek zorundaydı ve sadece doğal avcı olanları kendilerine yeten besini bulabiliyordu. Bu durum, ırkın karakterini büyük oranda açıklamaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Oyuncu

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar

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