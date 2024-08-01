Sağlam yapılı, dengeli ve enerji dolu Border Terrier korkusuzdur. Bu ırk, çalışan bir köpeğin tüm davranış özelliklerine sahiptir.

Border Terrier, Kennel Club tarafından tanınmadan önce genellikle kendi kendine beslenmek zorundaydı ve sadece doğal avcı olanları kendilerine yeten besini bulabiliyordu. Bu durum, ırkın karakterini büyük oranda açıklamaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler