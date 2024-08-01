Border Terrier
Border'lar kesinlikle terrier'dir. Ufak yapılı bu mağrur köpeği hiçbir şey korkutamaz.
Border Terrier Hakkında
Sağlam yapılı, dengeli ve enerji dolu Border Terrier korkusuzdur. Bu ırk, çalışan bir köpeğin tüm davranış özelliklerine sahiptir.
Border Terrier, Kennel Club tarafından tanınmadan önce genellikle kendi kendine beslenmek zorundaydı ve sadece doğal avcı olanları kendilerine yeten besini bulabiliyordu. Bu durum, ırkın karakterini büyük oranda açıklamaktadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Oyuncu
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Oyuncu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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