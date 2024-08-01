İlk olarak Haziran 1965'te F.C.I. tarafından Illyrian Hound olarak tescil edilmiş olan ırk, standart ismi de hemen hemen aynı olmakla birlikte şimdi yeni bir isme sahiptir: Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak.

Uzun, kaba kıllı, kırmızımsı sarı veya toprak grisi tüylü beyaz ayaklı dayanıklı köpeklerdir. Gür kaşları ciddi, sert ancak neşeli bir ifade taşır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler