Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak
Bu sert ve kararlı tazı, bazen oldukça derinden bir çınlama sesi çıkarabilir.
Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak Hakkında
İlk olarak Haziran 1965'te F.C.I. tarafından Illyrian Hound olarak tescil edilmiş olan ırk, standart ismi de hemen hemen aynı olmakla birlikte şimdi yeni bir isme sahiptir: Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak.
Uzun, kaba kıllı, kırmızımsı sarı veya toprak grisi tüylü beyaz ayaklı dayanıklı köpeklerdir. Gür kaşları ciddi, sert ancak neşeli bir ifade taşır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Bosna
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl
Neşeli / Özgüvenli / Dikkatli
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
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