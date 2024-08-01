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Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak

Bu sert ve kararlı tazı, bazen oldukça derinden bir çınlama sesi çıkarabilir.
Bosnian Coarse haired Hound called Barak adult black and white

Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak Hakkında

İlk olarak Haziran 1965'te F.C.I. tarafından Illyrian Hound olarak tescil edilmiş olan ırk, standart ismi de hemen hemen aynı olmakla birlikte şimdi yeni bir isme sahiptir: Kabarık Tüylü Boşnak Tazısı Barak.

Uzun, kaba kıllı, kırmızımsı sarı veya toprak grisi tüylü beyaz ayaklı dayanıklı köpeklerdir. Gür kaşları ciddi, sert ancak neşeli bir ifade taşır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Bosna

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)

Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl

Neşeli / Özgüvenli / Dikkatli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar

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