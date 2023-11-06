Bugünkü konumuz Boxer
Oyuncu ve arkadaş canlısı doğasıyla tanınan Boxer, çok heyecanlı ve hareketli bir köpektir. Oldukça hareketli olan bu sevimli dostun enerjisi yüksektir, oyunculuğuyla bilinir. Küçükken eğitime başlandığında Boxer sadık ve bağlı bir dost olarak büyüyebilir, insan ailesiyle derin bir bağlantı kurabilir. Son derece derin bir sadakat duygusuyla. Yanınızda olmak kadar keyif aldığı bir şey daha yoktur; hatta dizlerinizde uyumaya bayılır.
Resmî adı: Boxer
Diğer adları: German Boxer, Deutscher Boxer, American Boxer
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi3 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk3 out of 5
Sıcak hava?1 out of 5
Soğuk hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?3 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|58.5 - 63.5 cm
|54.5 - 59.5 cm
|Kilo
|Kilo
|30 - 31 kg
|25 - 26 kg
Boxer'ı tanıyalım
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Sınırsız enerjisiyle tanınan Boxer, çok meraklı yapısıyla arkadaş canlısı, eğlenceli ve sevecen bir köpektir. Hayatta heyecanlanacak çok fazla şey bulur ya da en azından bu bahaneyi ömür boyu kullanır.
Son derece uysal ve sevecen bir köpek ırkıdır; sahibiyle çok güçlü bağ kurar. Eğitildikten sonra çocuklarla da arası iyi olan Boxer, etrafına karşı normalde son derece dikkatli ve saygılıdır. Bazen biraz fazla heyecanlı olabildiğinden her ihtimale karşı bebeklerden uzak tutmak en iyisidir. Ancak genelde çok güvenilir bir köpek olarak bilinir.
Korumacı ve sadık bir ırk olan Boxer, sahibine karşı tehlike olarak algıladığı her şeye korkusuzca havlar. Büyük ihtimalle yabancıyı yalnızca yalayacak olsa bile... Buna rağmen iyi birer bekçi köpeği olur.
Aslen Alman av köpeklerinin soyundan gelen ve avları zapt etmeye yardımcı olan Boxer'lar daha sonra İngiltere'den daha küçük ve mastif tipi bir ırkla melezlenmiştir. Oyun oynarken ön patileriyle tıpkı bir boksör gibi dövüştüğü için bu ad verilmiştir. Yani zıplamaya biraz düşkün diyebiliriz ancak biraz eğitimle bu davranışlarını kontrol altında tutmak mümkündür.
Boxer'ın kısa ve pürüzsüz tüyleri, belirgin küt ağzı ve adeta zeka fışkıran koyu kahverengi gözleri vardır. Renkleri benekli kahverengiden yoğun bir kırmızıya ve saf beyaza uzandığı için, bu sevimli köpeklerin her birinin kendine özgü bir görünümü vardır. Kaslı ve atletik yapısıyla zarif ve sağlam bir şekilde hareket eder.
Bu arada, Boxer'ın günde en az iki saat egzersiz yapması şarttır. Ayrıca, zıp zıp zıplayan bu dostlarımız, neşelerini korumalarına yardımcı olması için bebeklikten itibaren eğitime tabi tutulmalıdır. Sahibinin sevgisiyle birlikte bu ikisini sağladığınız sürece Boxer büyük bir özveriyle karşılığını verir. Sonuçta en mükemmel evcil hayvanlar arasında görülmeleri boşuna değil.
Boxer hakkında 2 bilgi
1. Köpeklerin Peter Pan'i
Boxer'lar hakkındaki en ilginç şeylerden biri de tüm ırklar arasındaki en uzun yavruluk dönemi geçiren ırklardan biri olmasıdır. Yaklaşık 15 aylıkken yetişkin olarak sınıflandırılmasına rağmen, tam olgunluğa ulaşması aşağı yukarı üç yılı bulur. Bu sebeple yaşamının uzun bir döneminde genç köpekler gibi heyecanını koruması hiç de şaşırtıcı değil.
2. İki tür
Pek az bilinen ise iki cins Boxer olduğudur. Standart Boxer ırkının yanı sıra, çok az fiziksel karakteristik farkı gösteren bir Amerikan cinsi de vardır. Örneğin, Amerikan Boxer'ının vücudu daha az hacimlidir, daha gergin hatlara sahiptir ve boynu daha kemerlidir. Ayrıca, burun ve kulaklar da Amerikan cinslerinde biraz daha uzundur.
Irkın tarihçesi
Bugün bildiğimiz ve birlikte olmaktan keyif aldığımız Boxer'ların vahşi av köpeklerinden geldiğine inanmak zor. Ancak geçmişine bakarsak tam olarak bu tabloyla karşılaşırız.
Çok eski zamanlara inen kökenlerine baktığımızda aslen Tibet'in dövüşçü köpeklerinden geldiğini gördüğümüz Boxer'ın bugünkü hali ise Batı Avrupa kökenlidir. Hikayeyi öğrenmek için, Bullenbeisser ("boğa ısıran") köpeğiyle tanıştığımız 1800'lerin Almanya'sına gitmemiz gerekiyor. Alman aristokrat ailelerince avlanan hayvanları kovalaması ve zapt etmesi için kullanılan bu dayanıklı köpekler, geyik ve yaban domuzlarından ayılara kadar her hayvanla mücadele ederdi.
Daha sonra, zaman geçtikçe ve mülkler bölündükçe, geleneksel avlar gözden düştü. Öyle ki Bullenbeisser için işler bir süreliğine biraz tehlikeli görünüyordu. Ancak bu köpekler, İngiltere'den daha küçük ve mastif tipi bir ırkla melezlenince her şey değişti ve 1800'lerin sonunda modern zamanın ilk Boxer köpekleri ile tanıştık.
1904 yılında ırk, American Kennel Club'a kaydedildi. Ülkenin en popüler köpekleri arasına girdi ve bugüne kadar "en iyi 10 ırk" listelerinde defalarca yer aldı.
Almanya'da ise Boxer'lar polisin kullandığı ilk ırklardan biri oldu ve her iki Dünya Savaşı esnasında da orduda görev yaptı. Bu zorlu kökenlerine rağmen, Boxer bugün en cana yakın ırklardan biri olarak kabul ediliyor.
Tepeden kuyruğa
Boxer'ın fiziksel özellikleri
1.Gövde
2.Baş
3.Kürk
4.Duruş
5.Kuyruk
Dikkat edilmesi gerekenler
Irka özgü özelliklerden sağlığına genel bakışa kadar Boxer'ınızla ilgili bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik
Solunum sorunları yaşayabilir.
Geniş kafatası, düz yüz ve kısa burnuyla brakisefal ırklar ailesinden olan Boxer, birkaç potansiyel sağlık sorununa eğimli olabilir. Özellikle zaman zaman çok heyecanlandığında (Boxer'lar için alışılmadık bir durum değil, kabul edelim) ya da sıcak havada çok ısındığında nefes sorunları görülebilir. Ciddi vakalarda, bu durum bayılmaya neden olabilir. Daha sağlıklı bir Boxer yetiştirmeyi deneyecek sorumlu bir yetiştirici seçilmesi idealdir. Sorunu daha da kötüleştirebileceğinden dostunuzun kilosuna da dikkat edin. Gerekirse farklı öneriler sunabilecek olduğundan veteriner hekiminize danışın.
Vücudunda yumru veya şişlik olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Boxer için bir başka olası sağlık sorunu da ırkın kansere yatkın olmasıdır. Esasen kanser, hayatlarında karşılaşma olasılığı en yüksek olan ciddi sağlık sorunudur. İyi haber ise erken teşhis ile bu sorun tedavi edilebilir. Bu nedenle Boxer'ınızı örneğin nefes alma sorunları (akciğer kanseri belirtisi) veya topallama (kemik kanseri belirtisi) gibi değişiklikler bakımından izleyin. Ayrıca, köpeğinizin düzenli muayeneleri hakkında veteriner hekiminizle görüşün. Beyaz Boxer'lar aynı zamanda cilt kanserine meyilli olabildiğinden (beyaz işaretli diğer renklerde olduğu gibi) güneşe maruz kalma düzeyini en aza indirecek önlemler alın.
Boxer'lar, köpeklerde görülen bir tür kalp hastalığına da meyilli olabilir
"Boxer kardiyomiyopatisi" olarak bilinen ve Boxer'larda diğer ırklardan daha yaygın olan bu genetik durum, ventrikül hastalığıdır.
Sağlıklı diyet, sağlıklı köpek
Boxer mama seçiminde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü de köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir beslenme eksikliğinin veya fazlalığının önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Sağlıklı bir idrar düzeni için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su taşıyın. Enerji alımının da iklim koşullarına göre uyarlanması gereklidir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olur. Bu öneriler hayvanların sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla verilmiştir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner hekim diyeti verecektir.
Boxer yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin köpeklerden daha yüksektir. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Boxer yavrularının bağışıklık sistemi 15 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı doğal savunma gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Boxer'ınkinden farklıdır: sindirim sistemi henüz tam olgunluğa ulaşmamış olacağından, etkili bir şekilde kullanabileceği sindirilebilirliği yüksek proteinler alması önemlidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını güçlendirerek iyi bir dışkı kalitesi elde etmeye yardımcı olur.
Dişleriyle kavrayıp kolayca yiyebileceği büyüklüğe, şekle ve dokuya sahip bir mama seçmek önemlidir. Bu büyüme evresi orta seviyede enerji ihtiyacını da beraberinde getirir. Labrador Retriever yavruları gibi uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen büyük ırk yavruları, özellikle uzuv bozukluğu, kemik deformasyonu ve eklem lezyonu dahil kemik ve eklem sorunlarına karşı daha savunmasızdır. Kaslarda da büyüme başlasa da büyümenin ilk kısmı esasen kemik gelişimiyle ilgilidir. Labrador Retriever yavrularında mamanın enerji yoğunluğunu sınırlamak ve her gün doğru miktarda mama vermek, büyüme hızını kontrol altına almaya ve aşırı kilo alma riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Kısırlaştırma, köpeklerin aşırı kilo almasında büyük bir rol oynar.
Mama tanesinin ölçüsü, şekli ve köpeği ağzına alıp çiğnemeye teşvik eden dokusu seçilirken, Boxer'ın brakisefalik yapısı, dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Bu büyüme evresi orta seviyede enerji ihtiyacını da beraberinde getirir. Boxer yavruları gibi uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen büyük ırk yavruları, özellikle uzuv bozukluğu, kemik deformasyonu ve eklem lezyonu dahil kemik ve eklem sorunlarına karşı daha savunmasızdır. Kaslarda da büyüme başlasa da büyümenin ilk kısmı esasen kemik gelişimiyle ilgilidir. Yani çok fazla yiyen bir yavru çok fazla enerji alır, çok kilolu olur ve fazla hızlı büyür. İskelete binen bu ek yük, kemik deformasyonu ve eklem sorunları ya da displazi riskini artırır. Boxer yavrularında mamanın enerji yoğunluğunu sınırlamak ve her gün doğru miktarda mama vermek, büyüme hızını kontrol altına almaya ve bu riskleri en aza indirmeye yardımcı olur. Uyarlanmış protein içeriği ve L-karnitin kas gelişimini destekler. Büyüme için özel olarak formüle edilmiş mamalar, sıradan mamalara göre daha yoğun besin içerir. Mamadaki kalsiyum miktarının daha yüksek olması gerekse de iri ırk yavruları aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Veteriner hekiminizin önerisi dışında büyüme yaşındaki köpekler için formüle edilmiş eksiksiz mamalara herhangi bir madde eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle de hayvan için tehlikeli olduğunu bilmek gerekir. Altı aylık olana kadar günlük porsiyonların üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Boxer'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Uyarlanmış protein içeriği ve yağ yakımını teşvik eden L-karnitinle ideal vücut ağırlığı ve kas kütlesini korumak
Ayarlanmış mineral içeriği, EPA-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidanlar ile kalbin iyi çalışmasını desteklemeye yardımcı olmak
Glukozamin, kondroitin, antioksidanlar ile kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine yardımcı olmak.
Yüksek kaliteli protein ve dengeli besinsel lif kaynağıyla optimum sindirilebilirliği teşvik etmek.
emel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ile B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir formülle deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak.
Boxer, yaşlanmanın ilk belirtilerini 5 yaşından sonra gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılığı korumaya; kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise eklem ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişim ve özel beslenme gereksiniminin ortaya çıkması eşlik ettiğinden Boxer'ların maması aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler antioksidan özelliğe sahip olduğundan vücuttaki hücreleri yaşlanmayla ilişkili oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğinin önüne geçilmesinde çok fayda sağlamaz. Üstelik yaşlı köpekler genç köpeklere kıyasla aldığı proteinlerden daha azını emebilir. Fosfor içeriğini azaltmak, giderek zayıflayan böbrek işlevlerinde bozulmayı yavaşlatmanın iyi bir yoludur
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez gibi eser elementler.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için hodan yağı ve balık yağı gibi yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler bu yağ asitlerini normalde kendisi üretebilse de fizyolojik süreç, yaşlanmaya bağlı olarak etkilenebilir
Yaşla birlikte köpekler dişle ilgili daha çok sorun yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmesi için mama tanesinin büyüklüğü, şekli ve dokusu çeneye uygun olmalıdır.
French Boxer'lara bebeklikten yaşlılığa kadar hayatın hiçbir evresinde insan gıdası veya yağlı atıştırmalık vermemek çok önemlidir. Bunun yerine, köpeğinize ödül olarak vereceğiniz mamayı günlük porsiyonlarından alabilirsiniz. Sağlıklı kiloda kalmasına yardımcı olmak için, ambalaj üzerinde belirtilen besleme kılavuzlarını bire bir uygulamanız gerektiğini unutmayın.
Boxer'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
Görünüşte sınırsız enerjileriyle, Boxer'lar günde en az iki saat fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyar. Evet, iki. Bu iki saati, düzenli yürüyüşler, bahçede oynama veya parkta koşma gibi aktivitelere bölebilirsiniz. Aslında, koşu arkadaşı arayanlar için mükemmel bir ırktır. Her halükarda, hafta sonları uzun bir koşu yerine günlük yürüyüşleri tercih edebilirsiniz. Boxer, oyuncu kişiliğiyle de bahçede oyun oynamaya da bayılır. Boxer'ların sıcak havayı çok sevmediğini unutmayın. Kısa kafalı bir ırk olduğundan zaman zaman nefes alma sorunları yaşayabilir. Ayrıca beslenme sonrası egzersiz yapmadan önce en az bir saat beklemeyi unutmayın.
Kısa ve parlak tüyleri ile bir Boxer sahibi olmanın avantajlarından biri de çok az bakıma ihtiyaç duymasıdır. Ancak, tüm yıl boyunca tüy dökme eğiliminde olduğundan ve kısa dikenli tüyleri halı ve döşemelere yapıştığından, günlük bakım/eldivenle okşama, elektrikli süpürge kullanımını azaltacaktır. Nadiren banyo yapması gerekir. Ancak hazırlıklı olun, bu sevimli dostumuz biraz salya akıtır. Çoğu ırk gibi, Boxer'ın dişleri de düzenli olarak fırçalanmalıdır, zaman zaman profesyonel diş temizliği yaptırılmalıdır. Tırnaklarını gerekli sıklıkta kesmeniz, kulaklarını da haftada en az bir kez kontrol etmeniz gerekir. Bunların dışında gayet sağlıklıdır.
Şamatacı doğası ve zıplama merakı nedeniyle Boxer'a erken eğitim verilmesi iyi bir fikirdir. Özellikle erkek Boxer'lar diğer köpeklere kimin üstün olduğunu göstermeye bayıldığı için yavru sınıfları, sosyalleştirme sürecine faydalı olur. Bu nedenle, bu sınıflar diğer köpeklere karşı toleranslarını da geliştirebilir. Zeki ve memnun etmeye hevesli (çoğunlukla!) Boxer dostlarımız, hızlı bir şekilde öğrenir ve uysal desteğe iyi karşılık verir. Can sıkıntısı, çiğneme gibi yıkıcı davranışlara yol açabileceğinden, devam eden zihinsel uyarıdan da faydalanır. Başka bir deyişle, yalnız bırakılmakla baş edemez. Boxer'lar aynı zamanda mükemmel terapi köpekleridir.
7/7
Boxer hakkında her şey
Dövüş ve av köpekleri olarak vahşi bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Boxer'lar arkadaş canlısı ve sevecen yapılarıyla uysal canlılardır. Sahiplerine karşı son derece koruyucu olabilir ancak bu durumda havlaması "ısırmasından" çok daha kötüdür. Aslında bir Boxer'ın birini ısırması çok nadir bir durumdur.
İnsanları güldürmek gibi bir namları olsa da Boxer'lar aslında çok fazla zihinsel uyarıdan yararlanacak oldukça zeki köpeklerdir. Ayrıca, insanlarla dost olmaktan zevk alır, ve ilgi odağı altında gelişir. Ne kadar çok zaman ve enerji verirseniz karşılığını o kadar çok alırsınız.
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Kaynaklar
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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