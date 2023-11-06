Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Sınırsız enerjisiyle tanınan Boxer, çok meraklı yapısıyla arkadaş canlısı, eğlenceli ve sevecen bir köpektir. Hayatta heyecanlanacak çok fazla şey bulur ya da en azından bu bahaneyi ömür boyu kullanır.

Son derece uysal ve sevecen bir köpek ırkıdır; sahibiyle çok güçlü bağ kurar. Eğitildikten sonra çocuklarla da arası iyi olan Boxer, etrafına karşı normalde son derece dikkatli ve saygılıdır. Bazen biraz fazla heyecanlı olabildiğinden her ihtimale karşı bebeklerden uzak tutmak en iyisidir. Ancak genelde çok güvenilir bir köpek olarak bilinir.

Korumacı ve sadık bir ırk olan Boxer, sahibine karşı tehlike olarak algıladığı her şeye korkusuzca havlar. Büyük ihtimalle yabancıyı yalnızca yalayacak olsa bile... Buna rağmen iyi birer bekçi köpeği olur.

Aslen Alman av köpeklerinin soyundan gelen ve avları zapt etmeye yardımcı olan Boxer'lar daha sonra İngiltere'den daha küçük ve mastif tipi bir ırkla melezlenmiştir. Oyun oynarken ön patileriyle tıpkı bir boksör gibi dövüştüğü için bu ad verilmiştir. Yani zıplamaya biraz düşkün diyebiliriz ancak biraz eğitimle bu davranışlarını kontrol altında tutmak mümkündür.

Boxer'ın kısa ve pürüzsüz tüyleri, belirgin küt ağzı ve adeta zeka fışkıran koyu kahverengi gözleri vardır. Renkleri benekli kahverengiden yoğun bir kırmızıya ve saf beyaza uzandığı için, bu sevimli köpeklerin her birinin kendine özgü bir görünümü vardır. Kaslı ve atletik yapısıyla zarif ve sağlam bir şekilde hareket eder.

Bu arada, Boxer'ın günde en az iki saat egzersiz yapması şarttır. Ayrıca, zıp zıp zıplayan bu dostlarımız, neşelerini korumalarına yardımcı olması için bebeklikten itibaren eğitime tabi tutulmalıdır. Sahibinin sevgisiyle birlikte bu ikisini sağladığınız sürece Boxer büyük bir özveriyle karşılığını verir. Sonuçta en mükemmel evcil hayvanlar arasında görülmeleri boşuna değil.