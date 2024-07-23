Breton Epanyöl'ler kompakt ve dengeli olmalarına rağmen zarifliğini koruyan köpeklerdir. Canlı bir görünüme ve akıllı bir ifadeye sahip dikkatli köpeklerdir.

Breton Epanyöl'ler, Pointer ailesinin tüm özelliklerine sahiptir: üstün iz sürme, yürüyüş, burun, görüş mesafesi, doğallık, işaret etme süresi ve avı getirmenin yanı sıra eğitim için doğal bir yeteneği vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler