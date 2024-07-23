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Bretonya Epanyölü

Dünyada çok az sayıda Fransız ırkı Bretonya Epanyölü kadar saygı görür.
Brittany Spaniel adult in black and white

Breton Epanyöl hakkında

Breton Epanyöl'ler kompakt ve dengeli olmalarına rağmen zarifliğini koruyan köpeklerdir. Canlı bir görünüme ve akıllı bir ifadeye sahip dikkatli köpeklerdir.

Breton Epanyöl'ler, Pointer ailesinin tüm özelliklerine sahiptir: üstün iz sürme, yürüyüş, burun, görüş mesafesi, doğallık, işaret etme süresi ve avı getirmenin yanı sıra eğitim için doğal bir yeteneği vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Uyumlu / Sosyal / Zeki / Sevecen / Soğukkanlı / Neşeli

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar

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