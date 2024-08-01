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Bulmastif

Bulmastifler, Mastiflerden daha küçük olmakla birlikte Bulldog köpeklerinden çok daha cüsselidir.
Bullmastiff adult in black and white

Bulmastif hakkında

Bulmastif köpekleri güçlü yapılıdır, ağırlaşmadan büyük bir güce sahip olduğu izlenimini uyandırır. Bu neşeli, daima dikkatli, sadık köpekler; sert, aktif ve güvenilir koruma köpekleri olarak ün salmıştır.

Büyük boyuna rağmen, aslında çok arkadaş canlısı köpeklerdir. Harika aile köpekleri olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Zeki / Dikkatli / Sadık / Korumacı / Dayanıklı / Neşeli / Hevesli

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur

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