Bulmastif
Bulmastifler, Mastiflerden daha küçük olmakla birlikte Bulldog köpeklerinden çok daha cüsselidir.
Bulmastif hakkında
Bulmastif köpekleri güçlü yapılıdır, ağırlaşmadan büyük bir güce sahip olduğu izlenimini uyandırır. Bu neşeli, daima dikkatli, sadık köpekler; sert, aktif ve güvenilir koruma köpekleri olarak ün salmıştır.
Büyük boyuna rağmen, aslında çok arkadaş canlısı köpeklerdir. Harika aile köpekleri olurlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Zeki / Dikkatli / Sadık / Korumacı / Dayanıklı / Neşeli / Hevesli
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Zeki / Dikkatli / Sadık / Korumacı / Dayanıklı / Neşeli / Hevesli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
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