Mayorka Çoban Köpeği
Mayorka Çoban Köpeği Hakkında
Mayorka Çoban Köpekleri aşırı derecede olmasa da iridir ve ortalama kilodadır. Tümü siyahtır ya da göğüs kısımlarında beyaz lekeler bulunur. Dengeli, dayanıklı, güçlü, kaslı, sağlam ve çeviktirler. İki çeşit tüyleri vardır: Daha yaygın olan kısa tüyler ve uzun tüyler.
Bu çok asil köpekler tek bir kişiyi tanır ve yabancılara bağlanmakta zorluk çekerler. Zeki, itaatkar, sevecen, çok ürkek ve gençken çekingen olan bu köpekler nadiren hassastırlar. Sonuna kadar sadık bir arkadaş olan bu köpekler cesur ve kavgacıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Özgüvenli / Sadık / Hassas / Zeki / İtaatkar / Sevecen / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Çocuklara karşı uysal
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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