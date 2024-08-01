CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Mayorka Çoban Köpeği

Mayorka Çoban Köpekleri, kendi türlerinin hiçbirinde bulunmayan bakışlara sahiptir. Nispeten küçük, biberiye veya keçiboynuzu balı renginde olan badem şeklindeki gözleri şüphe iması ile zeka ve üzüntü ifadesi taşır.
Majorca Shepherd Dog adult black and white

Mayorka Çoban Köpeği Hakkında

Mayorka Çoban Köpekleri aşırı derecede olmasa da iridir ve ortalama kilodadır. Tümü siyahtır ya da göğüs kısımlarında beyaz lekeler bulunur. Dengeli, dayanıklı, güçlü, kaslı, sağlam ve çeviktirler. İki çeşit tüyleri vardır: Daha yaygın olan kısa tüyler ve uzun tüyler.

Bu çok asil köpekler tek bir kişiyi tanır ve yabancılara bağlanmakta zorluk çekerler. Zeki, itaatkar, sevecen, çok ürkek ve gençken çekingen olan bu köpekler nadiren hassastırlar. Sonuna kadar sadık bir arkadaş olan bu köpekler cesur ve kavgacıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Özgüvenli / Sadık / Hassas / Zeki / İtaatkar / Sevecen / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Çocuklara karşı uysal
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Bu sayfayı beğenin & paylaşın