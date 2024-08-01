Mayorka Çoban Köpeği

Mayorka Çoban Köpekleri aşırı derecede olmasa da iridir ve ortalama kilodadır. Tümü siyahtır ya da göğüs kısımlarında beyaz lekeler bulunur. Dengeli, dayanıklı, güçlü, kaslı, sağlam ve çeviktirler. İki çeşit tüyleri vardır: Daha yaygın olan kısa tüyler ve uzun tüyler.

Bu çok asil köpekler tek bir kişiyi tanır ve yabancılara bağlanmakta zorluk çekerler. Zeki, itaatkar, sevecen, çok ürkek ve gençken çekingen olan bu köpekler nadiren hassastırlar. Sonuna kadar sadık bir arkadaş olan bu köpekler cesur ve kavgacıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler