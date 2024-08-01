Cairn Terrier
Gerek İskoç gerekse West Highland Terrier'i canlı ve özgüven sahibi Cairn Terrier'den gelmektedir.
Cairn Terrier Hakkında
Cairn'ler, İskoçya'da bir tepenin ya da yamacın üzerine anıt ya da kilometre taşı olarak inşa edilmiş sert kaya höyükleridir. Haşere tarafından saklanma yerleri olarak kullanılırlar ve Cairn Terrier bunları avlamak için yetiştirilmiştir.
Cairn Terrier'ler aktif, sağlam köpeklerdir, ayakta sarsılmadan dururlar, çok serbestçe hareket ederler, büyük adımlar atarlar; arka bacakları ise ilerlerken güç aldıkları kaynaktır. Tüm çalışan terrier'ler gibi Cairn'lerin de hava koşullarına dayanıklı bir kürkü vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Çevik / Dikkatli / Neşeli / Oyuncu / Dayanıklı / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Girişken
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Çevik / Dikkatli / Neşeli / Oyuncu / Dayanıklı / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Girişken
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
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