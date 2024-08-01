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Cairn Terrier

Gerek İskoç gerekse West Highland Terrier'i canlı ve özgüven sahibi Cairn Terrier'den gelmektedir.
Cairn terrier black and white

Cairn Terrier Hakkında

Cairn'ler, İskoçya'da bir tepenin ya da yamacın üzerine anıt ya da kilometre taşı olarak inşa edilmiş sert kaya höyükleridir. Haşere tarafından saklanma yerleri olarak kullanılırlar ve Cairn Terrier bunları avlamak için yetiştirilmiştir.

Cairn Terrier'ler aktif, sağlam köpeklerdir, ayakta sarsılmadan dururlar, çok serbestçe hareket ederler, büyük adımlar atarlar; arka bacakları ise ilerlerken güç aldıkları kaynaktır. Tüm çalışan terrier'ler gibi Cairn'lerin de hava koşullarına dayanıklı bir kürkü vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Çevik / Dikkatli / Neşeli / Oyuncu / Dayanıklı / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Girişken

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir

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