Cairn'ler, İskoçya'da bir tepenin ya da yamacın üzerine anıt ya da kilometre taşı olarak inşa edilmiş sert kaya höyükleridir. Haşere tarafından saklanma yerleri olarak kullanılırlar ve Cairn Terrier bunları avlamak için yetiştirilmiştir.

Cairn Terrier'ler aktif, sağlam köpeklerdir, ayakta sarsılmadan dururlar, çok serbestçe hareket ederler, büyük adımlar atarlar; arka bacakları ise ilerlerken güç aldıkları kaynaktır. Tüm çalışan terrier'ler gibi Cairn'lerin de hava koşullarına dayanıklı bir kürkü vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler