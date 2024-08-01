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Katalan Çoban Köpeği

Katalan Çoban Köpekleri daima tetiktedir ve sıcağa, soğuğa ve farklı hava koşullarına karşı çok dirençlidir. Aşırı zorlu koşullarda çalışmak için ihtiyaç duydukları tek şey sıkı bir diyettir.
Catalan sheepdog black and white

Katalan Çoban Köpeği hakkında

İspanyol Pirenelerinin yerlisi olan Katalan Çoban Köpeği, Katalonya kırsalının tamamında bulunmaktadır. Orta boyutta olmaları, güzel tüyleri, zekaları ve büyük sadakat duygusu, onları ideal köpekler yapar. Katalan Çoban Köpekleri sürüleri gütme konusunda üstün bir ırktır, çünkü sürü sahiplerinin talimatlarını yerine getirmenin yanı sıra, sürüden ayrılan olmadığından emin olmalarına yarayan doğuştan gelen bir yetenekleri vardır.

Büyük cesaretleri ve korkusuzlukları onları aynı zamanda harika bir bekçi köpeği de yapar. Sade, neşeli ve zeki aynı zamanda dayanıklı ve sevimli Katalan Çoban Köpekleri hem çobanlarına hem de sürülerine kendilerini adar, ancak yabancılara yaklaşmazlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Girişken / Özgüvenli / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sosyal / Dayanıklı / Çalışkan

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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