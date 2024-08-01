Cirneco Dell'Etna
Cirneco Dell'Etna hakkında
Zarif, ince çizgili ve orta cüssede olan bu ilkel görünümlü köpekler gürbüz ve dayanıklıdır, hiçbir şekilde hantal değildir. Hafif yapılı kare gövdesi ince tüylerle kaplıdır.
Bu, çoğunlukla anayurdunda bulunan nadir bir ırktır. Standart 1989 yılında F.C.I. tarafından kabul edilmiştir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Kararlı / Sevecen / Uysal / Sadık
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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