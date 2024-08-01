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Cirneco Dell'Etna

Bu İtalyan ırkı, zorlu arazi koşullarında çalışmak; özellikle de yaban domuzu izi sürmek için çok uygundur. Mizacı çok değişken olmakla birlikte yine de uysal ve sevecendir.
Cirneco dell etna black and white

Cirneco Dell'Etna hakkında

Zarif, ince çizgili ve orta cüssede olan bu ilkel görünümlü köpekler gürbüz ve dayanıklıdır, hiçbir şekilde hantal değildir. Hafif yapılı kare gövdesi ince tüylerle kaplıdır.

Bu, çoğunlukla anayurdunda bulunan nadir bir ırktır. Standart 1989 yılında F.C.I. tarafından kabul edilmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Kararlı / Sevecen / Uysal / Sadık

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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