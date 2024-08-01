Clumber Spaniel
Clumber Spaniel hakkında
Clumber Spaniel'ler, doğal yeteneklerini daha da iyi hale getiren kararlı, sevgi dolu ve oldukça zeki köpeklerdir. Kusursuz duyularından yararlanarak sessizce hareket ederler; aynı zamanda dengeli, güvenilir, nazik ve asil yoldaşlardır.
Bu iyi dengeli ve ağır kemikli köpekler dalgın bir ifadeye sahiptir. Büyük bir güce sahip olan aktif hayvanlardır. Clumber Spaniel'ler uzun gövdeleri ve kısa bacakları nedeniyle sallanarak yürür, düz bir çizgide zahmetsizce ilerler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Neşeli / Zeki / Kararlı / Sessiz / Soğukkanlı / Sadık / Sevecen
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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