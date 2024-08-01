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Clumber Spaniel

Bu, nadir ırklardan biri olmakla birlikte ev hayatına uygunluğu, sabrı ve dizginlenemeyen arkadaşlığı, daha popüler olmaları gerektiğini düşündürür.
Clumber spaniel black and white

Clumber Spaniel hakkında

Clumber Spaniel'ler, doğal yeteneklerini daha da iyi hale getiren kararlı, sevgi dolu ve oldukça zeki köpeklerdir. Kusursuz duyularından yararlanarak sessizce hareket ederler; aynı zamanda dengeli, güvenilir, nazik ve asil yoldaşlardır.

Bu iyi dengeli ve ağır kemikli köpekler dalgın bir ifadeye sahiptir. Büyük bir güce sahip olan aktif hayvanlardır. Clumber Spaniel'ler uzun gövdeleri ve kısa bacakları nedeniyle sallanarak yürür, düz bir çizgide zahmetsizce ilerler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Neşeli / Zeki / Kararlı / Sessiz / Soğukkanlı / Sadık / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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