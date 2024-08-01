Clumber Spaniel'ler, doğal yeteneklerini daha da iyi hale getiren kararlı, sevgi dolu ve oldukça zeki köpeklerdir. Kusursuz duyularından yararlanarak sessizce hareket ederler; aynı zamanda dengeli, güvenilir, nazik ve asil yoldaşlardır.

Bu iyi dengeli ve ağır kemikli köpekler dalgın bir ifadeye sahiptir. Büyük bir güce sahip olan aktif hayvanlardır. Clumber Spaniel'ler uzun gövdeleri ve kısa bacakları nedeniyle sallanarak yürür, düz bir çizgide zahmetsizce ilerler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler