Hırvat Çoban Köpeği
Hırvat Çoban Köpeği Hakkında
Hırvat Çoban Köpeği, güçlü bir sürü koruma içgüdüsüne sahiptir, ancak bekçilik görevine de çok uygundur. Canlı, dikkatli, gösterişsiz ve kolay eğitildiği bilinen bir köpektir.
Irk, yavaş ancak emin adımlarla, Hırvatistan'ın doğusundaki yerlisi olduğu Slovenya bölgesinden ülkenin geri kalanına ve daha sonra çeşitli yabancı ülkelere yayılmıştır. Günümüzde pek çok Hırvat Çoban Köpeği etkileyici birer spor köpeğidir. Küçük cüssesinden dolayı sergilediği çeviklik çok etkileyicidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sessiz / Sosyal
Önemli bilgiler
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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