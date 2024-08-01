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Hırvat Çoban Köpeği

Hırvat Çoban Köpeği orta cüsseli köpeklerin en küçüğüdür. Baş ve bacaklardaki kısa tüyler, bu tamamen siyah renkli Slav ırkının ayırt edici bir özelliğidir.
Croatian shepherd dog black and white

Hırvat Çoban Köpeği Hakkında

Hırvat Çoban Köpeği, güçlü bir sürü koruma içgüdüsüne sahiptir, ancak bekçilik görevine de çok uygundur. Canlı, dikkatli, gösterişsiz ve kolay eğitildiği bilinen bir köpektir.

Irk, yavaş ancak emin adımlarla, Hırvatistan'ın doğusundaki yerlisi olduğu Slovenya bölgesinden ülkenin geri kalanına ve daha sonra çeşitli yabancı ülkelere yayılmıştır. Günümüzde pek çok Hırvat Çoban Köpeği etkileyici birer spor köpeğidir. Küçük cüssesinden dolayı sergilediği çeviklik çok etkileyicidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hırvatistan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sessiz / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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