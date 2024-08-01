Hırvat Çoban Köpeği, güçlü bir sürü koruma içgüdüsüne sahiptir, ancak bekçilik görevine de çok uygundur. Canlı, dikkatli, gösterişsiz ve kolay eğitildiği bilinen bir köpektir.

Irk, yavaş ancak emin adımlarla, Hırvatistan'ın doğusundaki yerlisi olduğu Slovenya bölgesinden ülkenin geri kalanına ve daha sonra çeşitli yabancı ülkelere yayılmıştır. Günümüzde pek çok Hırvat Çoban Köpeği etkileyici birer spor köpeğidir. Küçük cüssesinden dolayı sergilediği çeviklik çok etkileyicidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler