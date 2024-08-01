Kıvırcık Tüylü Retriever
Kıvırcık Tüylü Retriever hakkında
Zeki, dengeli, güvenilir, cesur, arkadaş canlısı, özgüvenli ve özgür ruhlu: Kıvırcık Tüylü Retriever'ın karakterini bu yedi sıfat tanımlar. Bu köpekler yabancılara karşı biraz soğuktur.
Ne yazık ki bu su köpekleri çok nadir bulunur. Pek çok kişi tarafından ideal av köpeği olarak görülmekle birlikte, Kıvırcık Tüylü Retriever aileler için harika bir evcil hayvandır. Enerjik yapılarıyla mükemmel yürüyüş arkadaşı olurlar. Ayrıca, yavru köpeğe benzeyen oyuncu kişilikleri ve çocuklara karşı sabırlı olmalarıyla, aileler için de çok iyi bir arkadaştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-12 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Sadık / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Çekingen
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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