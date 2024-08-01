Zeki, dengeli, güvenilir, cesur, arkadaş canlısı, özgüvenli ve özgür ruhlu: Kıvırcık Tüylü Retriever'ın karakterini bu yedi sıfat tanımlar. Bu köpekler yabancılara karşı biraz soğuktur.

Ne yazık ki bu su köpekleri çok nadir bulunur. Pek çok kişi tarafından ideal av köpeği olarak görülmekle birlikte, Kıvırcık Tüylü Retriever aileler için harika bir evcil hayvandır. Enerjik yapılarıyla mükemmel yürüyüş arkadaşı olurlar. Ayrıca, yavru köpeğe benzeyen oyuncu kişilikleri ve çocuklara karşı sabırlı olmalarıyla, aileler için de çok iyi bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler