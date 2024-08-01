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Kıvırcık Tüylü Retriever

Uzmanlara göre, Kıvırcık Tüylü Retriever'ın Büyük Kaba Su Köpekleri, Tweed Su Spaniel'leri gibi geniş bir yelpazede pek çok atası bulunuyor.
Curly coated retriever black and white

Kıvırcık Tüylü Retriever hakkında

Zeki, dengeli, güvenilir, cesur, arkadaş canlısı, özgüvenli ve özgür ruhlu: Kıvırcık Tüylü Retriever'ın karakterini bu yedi sıfat tanımlar. Bu köpekler yabancılara karşı biraz soğuktur.

Ne yazık ki bu su köpekleri çok nadir bulunur. Pek çok kişi tarafından ideal av köpeği olarak görülmekle birlikte, Kıvırcık Tüylü Retriever aileler için harika bir evcil hayvandır. Enerjik yapılarıyla mükemmel yürüyüş arkadaşı olurlar. Ayrıca, yavru köpeğe benzeyen oyuncu kişilikleri ve çocuklara karşı sabırlı olmalarıyla, aileler için de çok iyi bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-12 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Sadık / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Çekingen

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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