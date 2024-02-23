Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Standart uzun tüylü Dachshund, yanınızda olmasından zevk alacağınız bir ırktır. Soğukkanlı tavırları ve sahip oldukları yüksek enerji sayesinde istediğiniz oyunu oynamaya daima hazırlardır. Hem de defalarca! Sevecen Dachshund'unuzun hep yanı başınızda olacağını göreceksiniz. Bu ırk sıcakkanlı mizacıyla bilinir. Standart uzun tüylü Dachshund'ların 12 ila 16 yıl olan ömürleri de, birlikte bolca vakit geçirebileceğiniz anlamına gelir!

Bu köpekler ne kadar enerjik de olsalar, kendinize koşu arkadaşı arıyorsanız doğru tercih değillerdir. Her gün sokağınızın etrafında atacağınız küçük turlar, Dachshund'ların minik bacaklarının ve uzun vücutlarının formda kalması için yeterli olacaktır.

Dachshund'un kürkü üç tipe ayrılır: Tel tüylü, düz tüylü ve uzun tüylü. Dachshund'un aynı zamanda üç boyutu vardır: Minyatür, Standart ve Kaninchen. Kaninchen boyutundaki köpekler, 30 cm olarak ölçülen daha geniş bir göğüs bölgesine ve en fazla 3,5 kg ağırlığa sahiptir. Kaninchen kelimesinin Almanca'daki tam karşılığı "tavşan"dır. Bu hayvanlar, toprağı eşeleyip tavşan veya diğer küçük hayvanları avlamak için bu boyutlarda üretilmişlerdir. Bu ırkı sevenler, 5 ila 7 kg arasındaki kiloları "çocuk" kategorisinde görür. Ancak, bu kategori herhangi bir resmi köpek yetiştirme kulübü tarafından tanınmamaktadır.

Dachshund'lar, özgür ruhlu olma eğiliminde olsalar da kesinlikle mesafeli değillerdir. Aksine, hayatlarındaki tek bir kişiyle çok güçlü bir bağ kurarlar. Standart uzun tüylü Dachshund'unuzu, mümkün olduğunca sosyal olmasını sağlamak ve yabancıları dişlemesini önlemek için doğru şekilde eğitmeniz önemlidir. Açık havada avlanma mirasının etkisiyle, standart uzun tüylü Dachshund'lar eğitime inatla direnebilir- gerekirse kafes eğitimini deneyebilirsiniz.

Çalışma konusunda ise bu ırkın bir iş sahibi olmayı sevdiğini, size de işinizde yardım etmekten mutluluk duyacağını söyleyebiliriz. Cesur bir karakterleri vardır. Ayrıca -bu kadar küçük bir ırktan beklenmeyecek şekilde- oldukça büyük bir köpekmiş gibi havlarlar.

Standart uzun tüylü Dachshund'ların küçük vücutları soğuğa dayanıksız olduğu için sıcak tutulmalıdır. Köpeklere uygun kışlık giysiler giydirilmesi iyi bir fikir olabilir. Ayrıca bu giysiler onlara çok yakışır!