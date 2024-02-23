Bugünkü konumuz standart uzun tüylü Dachshund
Resmî adı: Standart Uzun Tüylü Dachshund
Diğer adları: Doxie, Dashie, Porsuk Köpeği
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları4 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk2 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?1 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?3 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*2 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|37 - 47 cm
|35 - 45 cm
|Kilo
|Kilo
|9 - 12 kg
|9 - 12 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya kadar
Standart uzun tüylü Dachshund'u tanıyalım
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Standart uzun tüylü Dachshund, yanınızda olmasından zevk alacağınız bir ırktır. Soğukkanlı tavırları ve sahip oldukları yüksek enerji sayesinde istediğiniz oyunu oynamaya daima hazırlardır. Hem de defalarca! Sevecen Dachshund'unuzun hep yanı başınızda olacağını göreceksiniz. Bu ırk sıcakkanlı mizacıyla bilinir. Standart uzun tüylü Dachshund'ların 12 ila 16 yıl olan ömürleri de, birlikte bolca vakit geçirebileceğiniz anlamına gelir!
Bu köpekler ne kadar enerjik de olsalar, kendinize koşu arkadaşı arıyorsanız doğru tercih değillerdir. Her gün sokağınızın etrafında atacağınız küçük turlar, Dachshund'ların minik bacaklarının ve uzun vücutlarının formda kalması için yeterli olacaktır.
Dachshund'un kürkü üç tipe ayrılır: Tel tüylü, düz tüylü ve uzun tüylü. Dachshund'un aynı zamanda üç boyutu vardır: Minyatür, Standart ve Kaninchen. Kaninchen boyutundaki köpekler, 30 cm olarak ölçülen daha geniş bir göğüs bölgesine ve en fazla 3,5 kg ağırlığa sahiptir. Kaninchen kelimesinin Almanca'daki tam karşılığı "tavşan"dır. Bu hayvanlar, toprağı eşeleyip tavşan veya diğer küçük hayvanları avlamak için bu boyutlarda üretilmişlerdir. Bu ırkı sevenler, 5 ila 7 kg arasındaki kiloları "çocuk" kategorisinde görür. Ancak, bu kategori herhangi bir resmi köpek yetiştirme kulübü tarafından tanınmamaktadır.
Dachshund'lar, özgür ruhlu olma eğiliminde olsalar da kesinlikle mesafeli değillerdir. Aksine, hayatlarındaki tek bir kişiyle çok güçlü bir bağ kurarlar. Standart uzun tüylü Dachshund'unuzu, mümkün olduğunca sosyal olmasını sağlamak ve yabancıları dişlemesini önlemek için doğru şekilde eğitmeniz önemlidir. Açık havada avlanma mirasının etkisiyle, standart uzun tüylü Dachshund'lar eğitime inatla direnebilir- gerekirse kafes eğitimini deneyebilirsiniz.
Çalışma konusunda ise bu ırkın bir iş sahibi olmayı sevdiğini, size de işinizde yardım etmekten mutluluk duyacağını söyleyebiliriz. Cesur bir karakterleri vardır. Ayrıca -bu kadar küçük bir ırktan beklenmeyecek şekilde- oldukça büyük bir köpekmiş gibi havlarlar.
Standart uzun tüylü Dachshund'ların küçük vücutları soğuğa dayanıksız olduğu için sıcak tutulmalıdır. Köpeklere uygun kışlık giysiler giydirilmesi iyi bir fikir olabilir. Ayrıca bu giysiler onlara çok yakışır!
Standart uzun tüylü Dachshund hakkında 2 bilgi
1. Dachshund'lar, yabancılardan şüphelenebilirler
Standart uzun tüylü Dachshund -özellikle de yeni karşılaştığı insanlara karşı- biraz mesafeli olabilir. Bunda, bu tatlı ırkın tek bir kişiyle çok yakın bağ kurma eğiliminin etkisi vardır. Sevimli yanını tam olarak geliştirebilmesi için köpeğinizi erkenden sosyalleştirin.
2. İkisi bir arada: küçük boyut ve güçlü bir havlama
Küçücük boyutlarına rağmen, standart uzun tüylü Dachshund'lar tuzak ile avlanmada kullanılmalarının bir sonucu olarak güçlü bir havlamaya sahiptir: Bu köpekler, av için toprağın derinliklerine indikten sonra, yüksek sesle havlayarak aşağıda ilginç bir şey bulmuş olabileceklerine dair yukarıdaki avcıları uyarır.
Irkın tarihçesi
Standart uzun tüylü Dachshund, Almanya kökenli (bu ülkede gurur kaynağıdır), geçmişi zengin bir ırktır. Açık havada düzenlenecek avlara eşlik etmek için ideal olan bu ırk, altı yüzyılı aşkın süredir German Basset'ten gelen tazı grubunun bir üyesidir. Irk Amerikan Köpek Kulübü soy kütüğüne 1885'te girmiş, Alman Dachshund Kulübü ise 1888'de kurulmuştur.
Küçük bir ırktan hiç beklenmeyecek, çok daha büyük bir köpeğinkini andıran yüksek sesli bir havlamaları vardır. Standart uzun tüylü Dachshund'un kendine has havlaması, açık havada avlanan bir köpek olarak av için toprağı eşelediği noktayı avcılara haber verecek şekilde gelişmiştir. Genellikle sürüler halinde yaban domuzu gibi çok daha büyük hayvanları avlamak için kullanılan bu ırkın kararlı doğası da avantajına olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman karşıtlığının artmasıyla, arkadaş canlısı Dachshund ırkı bir süreliğine Amerikalı hayranları tarafından Liberty Hounds yani Özgürlük Tazısı olarak adlandırıldı. Neyse ki bu ad hiç tutmadı. Dachshund ırkı ilerleyen zamanlarda Almanya'nın ulusal sembolü haline geldi. Sakin mizaçlı bu ırk artık tüm dünyada oldukça seviliyor.
Tepeden kuyruğa
Standart uzun tüylü Dachshund'un fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilmesi gerekenler
Irka özgü özelliklerden sağlığına genel bakışa kadar Dachshund'unuzla ilgili bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik
Dachshund'unuzun çok fazla zıplamasına izin vermeyin
Standart uzun tüylü Dachshund'unuzun mobilyalardan atlamak veya merdiven çıkmak gibi normal -veya bazen atletik- hareketlerde bulunmasını engellemeye özen gösterin. Bu tür davranışlar her ne kadar zararsız gözükse de standart uzun tüylü Dachshund'ların kısa bacakları uzun gövdelerini desteklemede yetersiz kalabileceğinden bu şekilde bellerini kolayca incitebilirler. Kısacası, fiziksel olarak kendilerine zarar verebilecekleri herhangi bir hareket yapmamaları için gözünüzü üzerlerinden ayırmayın. Düzenli egzersizler, sırt ve bacaklarını güçlü tutacaktır.
Avlanmayı ve kazmayı severler!
Standart uzun tüylü Dachshund'lar, açık havada avlanmak için yetiştirilen ilk köpeklerden olduklarından bırakması güç, irsî davranışları -kazma gibi- bazen kendini gösterir. Köpeğinizin, yalnızca içten gelen bu dürtüyü tatmin etmek için bitkilerin, bahçenin, hatta çamaşırların ve kişisel eşyaların içerisine delikler açmaya çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Küçük bacakları ile birlikte çok keskin pençeleri ve dişleri, bu görevi ideal şekilde yerine getirmek için tasarlanmıştır. Doğuştan gelen memnun etme isteği sayesinde eğitimle bu davranışı azaltmak mümkündür. Bunu erken yapmak köpeğinize iyi huylar aşılamanın en iyi yoludur.
Epilepsiye eğilimli olurlar
Standart uzun tüylü Dachshund'lar sağlıklı köpekler olsalar da, bu ırk epileptik nöbetlere eğilimli olabilir. Ani titremeler ve kas çekilmeleriyle karakterize edilen bu kronik nörolojik hastalık, genetiktir. Epileptik nöbetler ya belli belirsiz uyarılarla ya da hiç belirti göstermeden başlar, genellikle kısa sürer ve kendi kendine sona erer. Sakin kalmaya çalışın- nöbetler genellikle oldukça hızlı bir şekilde geçer, ve köpeğiniz normalde nöbet geçirdiğinin farkında olmaz. Tüm ayrıntıları veteriner hekiminizle paylaşabilmek için nöbet sırasında dikkatinizi tamamen standart uzun tüylü Dachshund'unuza verin. Tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis çok önemlidir. Veteriner hekiminizin yapacağı düzenli tam sağlık muayeneleri bu durumu izlemeye yardımcı olacaktır. Epilepsi genellikle ilaçla kontrol edilebilir.
Healthy diet, healthier dog
Dachshund için mama seçiminde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Köpeğinizin üriner sağlığı için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su getirin. Bu öneriler, sağlıklı hayvanlar için verilmiştir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Dachshund yavrusunun enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin köpeklerden daha yüksektir. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Dachshund yavrusunun bağışıklık sistemi 10 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Dachshund'unkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmadığı için verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek proteinlerin alımı önemlidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını dengeleyip sindirim sağlığını güçlendirerek iyi bir dışkı elde etmeye yardımcı olur.
Benzer şekilde, yavrunun dişleri (başta süt, sonra kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir. Bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Özellikle de Dachshund yavrusunun kemik ve eklemlerini destekleyen kalsiyum ve fosforun miktarı olmak üzere tüm besinlerin yoğunluğu özenle uyarlanmalıdır. Altı aylık olana kadar günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Dachshund beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Glukozamin ve kondroitin gibi besinlerin yanı sıra ayarlanmış kalsiyum ve fosfor miktarıyla kemik ve eklemleri desteklemek.
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak kas elastikiyetini ve ideal kiloyu korumak.
Küçük köpek ırkları, yetişkin ağız ve diş rahatsızlıklarına; daha doğrusu dental plak ve tartar birikimine maruz kalır. Dachshund'un dişlerinin ve çenesinin oldukça fazla korumaya ihtiyacı vardır. Çiğnemeyi desteklemek için özel tasarlanmış mama tanesi şekli ve dokusu, dental plak oluşumunu yavaşlatmaya yardımcı olurken, kalsiyum şelatörleri içeren bir formül de tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük ağız hijyenini destekleyebilir. Küçük köpek ırklarının yemek seçtiği bilinir. Özel formül ve aromaların yanı sıra dokusu ve boyutu da özel olarak tasarlanmış bir mama tanesi, iştahlarını açacaktır. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşına meyillidir. İdrar yolu taşını önlemek için üriner sistem sağlığını destekleyen bir diyet önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Dachshund için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmini azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, az enerji ihtiyacını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan gıdası veya yağlı atıştırmalık vermemek çok önemlidir. Bunun yerine, köpeğinize ödül olarak vereceğiniz mamayı günlük porsiyonlarından alabilirsiniz. Sağlıklı kiloda kalmasına yardımcı olmak için, ambalaj üzerinde belirtilen beslenme kılavuzunu bire bir uygulamanız gerektiğini unutmayın.
Temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ile B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir formülle deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak.
Dachshund'lar, yaşlanmanın ilk belirtilerini 8 yaşından sonra gösterirler. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olurken uyarlanmış bir fosfor içeriği de böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişim ve özel beslenme gereksinimleri de ortaya çıktığından, yaşlı Dachshund maması aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler antioksidan özelliğe sahip olduğundan vücuttaki hücreleri yaşlanmayla ilişkili oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.
Kemiklerini ve eklemlerini desteklemek amacıyla EPA-DHA ve hassas ayarlanmış ölçülerde kalsiyum ve fosfor içeriği. Dachshund'ların bacakları ve omurgaları kısa olduğundan mekanik eklem yükleri de diğer ırklara kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir.
Yaşlanmakta olan Dachshund'un mamasının içerdiği besinler ve kalorisi -ideal kilosunun korunmasına yardımcı olmak için- yetişkin mamasından farklı olacak şekilde özel olarak ayarlanır. Fazla kilo alımı, Dachshund'un sağlığını etkileyebileceğinden optimum sağlık durumunu korumak için uygun şekilde dengelenmiş bir diyet gereklidir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğinin önüne geçilmesinde çok fayda sağlamaz. Üstelik yaşlı köpekler genç köpeklere kıyasla aldıkları protein içeriğinin daha azını özümseyebilir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek işlevlerinin kademe kademe bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez gibi eser elementler
Yaş aldıkça, köpekler dişle ilgili de daha çok sorun yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmeleri için mama tanesinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır. Daha kolay yenebilir hale getirmek için mama tanelerini ılık suyla yumuşatabilirsiniz.
Standart uzun tüylü Dachshund'unuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Doğuştan atlet olan standart uzun tüylü Dachshund'ların yoğun antrenman rutini aksatılmamalıdır. Sağlam vücutları ve yüksek enerjileri ile, onlar da diğer her köpek kadar egzersize ihtiyaç duyar. Günde iki kez yürüyüş yapılması önerilse de uzun koşulardan kaçınmak gerekir. Standart uzun tüylü Dachshund ve koşu iyi bir fikir değildir. Çitle çevrilmiş bir bahçe, bu köpeklere gerektiği kadar koşmaları için yeterli alanı sağlar. Dachshund'lar zıplamaya uygun köpekler değildir. Uzun sırtları kısa bacak yapısının etkisiyle kolay incinebilir, ayrıca atlamanın getireceği sarsılma onlar için ciddi anlamda tehlikeli olabilir.
Standart uzun tüylü Dachshund'lar, uygun şekilde bakıldığında genellikle çok parlak olan kısa ve şık tüyleriyle bilinir. Haftada iki kez Dachshund'unuzu fırçalamanız tüylerini bakımlı tutmaya yetecektir. Kürkün iyi durumda olması için yalnızca gerekli durumlarda banyo yapsın. Tırnakların ayda bir veya iki kez kesilmesi önerilir. Fakat dişlerin becerebilirseniz her gün, olmuyorsa da haftada iki ya da üç kez fırçalanması gerekir.
Israrcı tavırlarıyla bilinmelerine rağmen, Dachshund'ların eğitimi oldukça kolaydır- bunda tek bir kişiyle bağ kurmayı tercih etmelerinin de etkisi vardır. Av geçmişi olan bu ırk doğal olarak toprağı kazma ve topraktan bir şeyler çıkarma konusunda ustadır. Bu yüzden eğitime erken başlanmalı, sıkı bir şekilde devam edilmelidir. İradesi sağlam olduğundan sabırlı olmanız önemlidir. Standart uzun tüylü Dachshund'ların cesur ve cüretkar bir mizaçları olduğundan kontrolün kimde olduğunu bilmeleri şarttır. Bağımsız karakterleri bir avantaj olsa da, kaçıp gitmemelerine dikkat etmek gerekir. Dachshund'lar normalde evdeki diğer köpek ve kedilerle iyi geçinse de bazen ortamda baskın olma ihtiyacı hissedebilirler.
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Standart uzun tüylü Dachshund hakkında her şey
Standard uzun tüylü Dachshund, uzun gövdesiyle kendine has bir görünümü olan sevimli Daschhund'un -yani dünyadaki en popüler köpek ırklarından birinin- üç türünden biridir. Dachshund'lar ayrıca düz tüylü ve tel tüylü de olabilir; tüyleri ve çok çeşitli olabilen renkleri dışındaki diğer tüm özellikleri ise aynıdır. Neşeli ve oyuncu olarak bilinen ırkın, insanlarıyla bolca birlikte zaman geçirmeye de ihtiyacı vardır. Bir kişiye de tüm aileye de kolayca bağlanabilirler.
Uzun ve çok parlak tüyleri harika bir görüntü sunsa da ırk, yeni tüylere yer açmak için neredeyse kalıcı bir tüy dökme halindedir. Endişelenmeyin: Tutamlar halinde değil, her gün küçük miktarlarda tüy dökerler. Dachshund'unuzu düzenli olarak fırçalamanız gerekir- tüylerini günde bir veya iki günde bir kez taramanız yeterli olacaktır.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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