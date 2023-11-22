Dalmaçyalılardan bahsedelim....
Ayırt edici benekli tüyleriyle Dalmaçya köpeğini başka bir ırkla karıştırmak mümkün değildir... Evet, benekleriyle ünlülerdir. Ayrıca sahipleri ile uzun bir yürüyüşten aldıkları zevki başka hiçbir şeyden almayan neşeli, sadık ve aktif köpeklerdir. Bir uyarıda bulunalım: Suya düşkün olduklarından doğruca çamurlu su birikintilerine yöneleceklerdir, bu nedenle siz de çamurdan beneklerle kaplanmak istemiyorsanız onları sıkı gözetim altında tutun.
Resmî adı: Dalmaçyalı
Diğer adları: Dalmaçya Köpeği, Carriage Dog, Dal, Talbot Hound
Kökeni: Hırvatistan
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları1 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi2 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?2 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Kilo
|Kilo
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 15 ay
|15 ay ila 5 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|5 ila 8 yaş
|8 ila 18 yaş
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya kadar
Dalmaçya köpeklerini tanıyalım
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Disney klasiği 101 Dalmaçyalı ile ölümsüzleştiklerinden bahsetmemek hiç olur mu? Bu güzel köpeklerden ideal yoldaş olur. Enerjik, sevecen ve oyuncu olan Dalmaçyalı yalnızca sevimli bir mizaca sahip olmakla kalmayıp insan aileleriyle yakın bağ kurmasıyla bilinir. Siyah veya koyu kestane renginde kısa, yumuşak tüyleri sayesinde az bakıma ihtiyaç duyar.
Bununla birlikte, usta av köpekleri olarak bilinen Dalmaçya ırkının her gün yeterli miktarda egzersize ihtiyacı vardır. Koşu ayakkabınız sağlam mı? Dalmaçya köpeği, koşu için ideal partneriniz olabilir. Ya da uzun bir yürüyüş için... Atletik ve kaslı bir yapıya sahip olan Dalmaçyalıların hallerinden memnun olmaları için yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye ihtiyaçları vardır.
Hırvatistan'dan geldikleri -ve orada başlangıçta av köpeği olarak kullanıldıkları- düşünülen Dalmaçya köpekleri, daha sonra İngiltere'ye ithal edildi. İngiltere'de ise, at arabalarına eşlik etmeleri için değerlendirildiler. 1890'da, bu ülkede ilk Dalmaçyalı Kulübünün kurulmasıyla birlikte ırk resmi olarak tanındı.
Dalmaçya köpeklerinin hikayelerindeki bir başka ilginç bölüm ise itfaiye teşkilatıyla eş anlamlı hale gelmeleridir; bu köpekler, özellikle ABD'de günümüzde dahi itfaiye ekiplerinin resmi maskotudur. Geçmişte at arabalarına eşlik eden köpekler olduklarından, Dalmaçyalılar yangın söndürme arabalarını çeken atları korumak için de kullanılmışlardır. Günümüzde dahi birçok itfaiyeci evcil hayvan olarak Dalmaçya köpeklerini tercih etmektedir.
Daha yakın geçmişte ise, Dalmaçyalıların popülaritesinde beyaz perdedeki rolleri sayesinde büyük bir artış meydana geldi. İngiliz yazar Dodie Smith'in aynı adlı romanından uyarlanan 1961 yapımı Disney filminin yanı sıra daha sonra çekilen çeşitli devam filmleri de olmuştur.
Ne yazık ki bu aynı zamanda birçok Dalmaçya köpeğinin deneyimsiz, bu köpekleri çocukları için satın alan ve onlara nasıl bakılacağı konusunda fikir sahibi olmayan kişilerce sahiplenilmesine yol açmıştır. Neyse ki bu durum şimdilerde çok da geçerli değildir ve doğru bakım ve bol egzersizle Dalmaçya köpekleri dünyanın dört bir yanında aile evlerinde yerlerini almaktadır.
Dalmaçyalılar hakkında 2 bilgi
1. Farkı bulun
Dalmaçya köpeği yavrularının hiç beneksiz
doğduğunu biliyor muydunuz? Ayırt edici benekleri ancak yaklaşık
10 günlükken çıkmaya başlar. Benekleri, Dalmaçya köpeği yetişkin olana kadar
değişmeye devam edebilir.
2. Gerçek 101 Dalmaçyalı
Disney'in Dalmaçyalısı Pongo, gerçekten
yaşıyordu! Filme ilham veren kitabı yazan İngiliz yazar Dodie Smith'e ait
dokuz köpekten biriydi. 1956 tarihli romanın kendisi de
Dalmaçya köpeği hayranları veya aslında her türden köpek sever için harika bir kitaptı.
Irkın tarihçesi
Son zamanlardaki şöhretlerine rağmen, Dalmaçya köpeklerinin kökenleri bir şekilde gizemini koruyor. Birçok kişi onların Balkanlardaki Dalmaçya'dan geldiğini iddia etse de bu teoriyi destekleyen çok az kanıt mevcuttur. Ancak, genel olarak, aslen Hırvatistan'dan geldikleri ve daha sonra İngiltere'ye getirildikleri konusunda herkes hemfikirdir.
Dalmaçya köpeğinin tarihi hakkında kesin olarak bildiğimiz şey, 18. yüzyılın sonlarında Talbot Hound olarak bilinen benekli, beyaz bir köpek türünün bulunmasıdır. Bu köpekler; hayvanları, yolcuları ve malları korumak için atlı arabalara eşlik ediyorlardı. Geceleri de, ahırlara bekçilik ediyorlardı. 1791'de, İngiliz yazar Thomas Bewick, bu köpek ırkına "Dalmaçyalı" -ya da "Dalmaçya köpeği" adını verdi.
Bununla birlikte, English Coach Dog, Spotted Dick (Meyveli Puding) ve Plum Pudding Dog (Noel Pudingi Köpeği) gibi birçok lakapla da biliniyorlardı. Son iki lakapları, Dalmaçya köpeğinin meşhur beneklerinin bu popüler İngiliz tatlılarındaki meyve parçalarına benzediğinin düşünülmesinden kaynaklanıyordu.
1800'lerde ırk, soylular arasında bir statü sembolü haline geldi, aynı zamanda Roman gezginler için de tercih edilen bir köpek oldular. Dalmaçya köpeğinin itfaiye teşkilatıyla uzun süreli ilişkisi de bu sıralarda başladı. 1888'de Amerikan Köpek Kulübü tarafından tanındılar.
Tepeden kuyruğa
Dalmaçya köpeğinin fiziksel özellikleri
1.Gövde
2.Kuyruk
3.Baş
4.Renk
5.Tüy
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Dalmaçya köpeğiniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Dalmaçya köpeklerinde olası hatta yaygın bir sorun: sağırlık
Ne yazık ki, bu köpeklerin %15'inden fazlası bir dereceye kadar bu durumdan etkilenmektedir. Bazı tahminlere göre ABD'de görülme oranı %30'a kadar çıkmaktadır. Yaklaşık %5'inin her iki kulağı da sağırdır. Bu durum, kazaya bağlı yaralanma gibi bariz riskleri ortaya çıkarmasının yanı sıra ırkın eğitimini de tamamen imkansız kılmasa da bir ölçüde zorlaştırabilir. Yine de, eğer sahipleri onlarla anlaşabilmek için bir işaret dili geliştirecek kadar kararlı olabilirlerse, Dalmaçyalılar da bunu kolayca öğrenebilecek kadar zeki köpeklerdir. Dalmaçyalılara benekli renklerini veren bir genle ilişkili olan bu hastalık genetiktir. Bununla birlikte saygın yetiştiriciler daima ebeveyn adaylarında işitme kaybı kontrolü yaparak yavrularda bu sorunun görülme şansını düşürmektedir. Yavrular için de testler mevcuttur. Neyse ki yalnızca kısmi işitme kaybı yaşayan Dalmaçyalılar bu sorunla başa çıkarak normal bir yaşam sürebilir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise mesane veya böbrek taşıdır
Dalmaçyalı genel olarak uzun yaşayan sağlıklı bir ırk olmasına rağmen belirli şikayetlere meyilli olabilir. Bunlardan biri hiperürikozüri adı verilen, idrardaki ürik asit miktarının yüksek olması nedeniyle mesane veya böbrek taşı oluşumuna yol açabilecek rahatsızlıktır. Ancak dikkatli bir şekilde yönetilen bir diyet, hastalığın önlenmesinde etkilidir (Dalmaçyalınızı besleme hakkında daha fazla bilgi için "Sağlıklı Beslenme, Daha Sağlıklı Köpek" bölümüne göz atın). Böbrek taşı oluşursa ultrasonografiyle taşları kırma (litotripsi) yöntemiyle giderilmesi mümkündür. Son çare olarak ameliyat da bir seçenektir. Veteriner hekiminizin yardımıyla, belli başlı durumların tedavisine erken başlayabilirsiniz.
Zihinsel ve fiziksel sağlıkları için Dalmaçyalıların bol miktarda egzersize ihtiyacı vardır.
Her köpek belirli bir düzeyde günlük aktiviteye ihtiyaç duysa da bu konu Dalmaçyalılar için özellikle önemlidir. Sportif, çevik bir bedene ve çalışkan genlere sahip olduklarından dış mekanda yapılacak fiziksel aktivitelerde çok iyidirler. Ayrıca son derece zeki hayvanlar olarak zihinsel uyarılmaya da ihtiyaç duyarlar. Çok uzun süre kapalı tutulması, Dalmaçya köpeğinizde aşırı enerjiye ve potansiyel olarak yıkıcı davranışa yol açabilir. Bu durum da, hem köpeğinizin hem de sizin canınızı sıkacaktır. Düzenli uzun yürüyüşler -hatta ideal olarak koşular- genel sağlıkları için hayati önem taşır. Dalmaçya köpeğinin egzersiz düzeni ve eğitimi hakkında daha yararlı bilgiler için aşağıdaki ilgili bölümlere göz atın.
Sağlıklı Beslenme, Daha Sağlıklı Köpek
Dalmaçyalı mama seçiminde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir beslenme eksikliğinin veya fazlalığının önlenmesi için, iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
Sağlıklı bir idrar düzeni için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su getirin.
Enerji alımının iklim koşullarına göre ayarlanması da gerekebilir. Kışın açık havada yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olacaktır.
Bu öneriler, sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Dalmaçyalı yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin köpeklere göre daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Dalmaçyalı yavrularının bağışıklık sistemi 15 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Dalmaçyalınınkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmadığı için verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek protein alımı önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, yavrunun dişleri (başta süt, sonra kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu uzun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir. Bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin yoğunluğu da normalden daha yüksek olur. Dalmaçya köpeği, idrarında ciddi miktarda ürik asit bulunan tek köpek ırkıdır. Pürin yıkımının bir sonucu olan bu ürik asit, bazı köpeklerde üriner kum veya taş oluşumuna yol açabilir. Ürik asit boşaltımını sınırlamaya yardımcı olan düşük pürin içeriğine sahip bir mama en iyi seçimdir. Dalmaçya köpeğindeki üriner sistem problemleri 12 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkabileceğinden, iyi üriner sistem işlevini teşvik etmek üzere dikkatle ayarlanmış pürin düzeyine sahip bir mama bulmaya dikkat edin. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Dalmaçyalı beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Düşük pürin içeriğine sahip seçili protein kaynaklarını tercih ederek üriner taşlarının önlenmesiyle üriner sistem sağlığını korumak.
Temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ile B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir formülle deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak. Dalmaçyalıların görenleri hayran bırakan tüyleri, hassas ciltlerini koruma görevi görür. Bu besinler, derinin dış patojenlere karşı savunmasını iyileştirmeye ve cildin "bariyer" işlevini güçlendirerek enflamatuvar reaksiyonları yavaşlatmaya yardımcı olabilir.
Ayarlanmış mineral içeriği, EPA-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidanlar ile kalbin iyi çalışmasını desteklemeye yardımcı olmak
Glukozamin ve kondroitinle kemik ve eklem sağlığını desteklemek
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak
Yüksek kaliteli protein ve dengeli besinsel lif kaynaklarıyla optimum sindirilebilirliği teşvik etmek.
Bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olmak için, antioksidan kompleksiyle zenginleştirilmiş ve mannanoligosakkaritler içeren bir formül önerilir.
Dalmaçyalılar, yaşlanmanın ilk belirtilerini 7 yaşından sonra gösterirler. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, zinde kalmalarına yardımcı olacaktır. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişimler ve özel beslenme gereksinimileri ortaya çıkacağından, Dalmaçyalıların maması aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler antioksidan özelliğe sahip olduğundan vücuttaki hücreleri yaşlanmayla ilişkili oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.
Giderek zayıflayan böbrek işlevinde bozulmayı yavaşlatmak için daha düşük fosfor içeriği
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez gibi eser elementler.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Yaşla birlikte köpekler dişle ilgili daha çok sorun yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Özel şekle sahip mama taneleri besin alımını azaltarak köpeğinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olabilir.
Dalmaçyalılara bebeklikten yaşlılığa kadar hayatın hiçbir evresinde insan gıdası veya yağlı atıştırmalık vermemek çok önemlidir. Bunun yerine, köpeğinize ödül olarak vereceğiniz mamayı günlük porsiyonlarından alabilirsiniz. Sağlıklı kiloda kalmasına yardımcı olmak için, ambalaj üzerinde belirtilen besleme kılavuzlarını bire bir uygulamanız gerektiğini unutmayın.
Dalmaçya köpeğinizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Ne kadar egzersize ihtiyaç duyduklarını merak ediyorsanız, Dalmaçyalılar sizin için doğru köpek olmayabilirler. Çünkü bunun cevabı çoktur. İdeal olarak, günde bir ila üç saat ve hatta mümkünse daha fazla egzersize ihtiyaç duyarlar. Yeterli fiziksel aktivitede bulunmayan Dalmaçya köpeklerinin birikmiş enerjisini harcamak için hiperaktif ve hatta yıkıcı davranışlarda bulunması olasıdır. Av köpeği olarak sahip oldukları geçmiş ile kırsal alanda son sürat koşmaktan son derece zevk aldıklarından yürüyüşü, koşuyu ve hatta bisiklete binmeyi seven herkes için harika egzersiz arkadaşları olurlar. Dalmaçya köpeği oyuncu bir mizaca sahip olduğundan bahçede oynanan oyunlara da iyi tepki verir.
Dalmaçya köpeğin tüyleri güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda bakımı da oldukça kolaydır. Kauçuk bakım tarağı ile haftada bir kez iyi bir fırça uygulaması, genellikle hem tüylerini pürüzsüz ve parlak tutmanız hem de gevşek tüyleri almanız için yeterlidir. Dalmaçya köpeğine tam bir bakım yapmak için ara sıra banyo yapılması da önerilir ve tırnakları gerekli görülen sıklıkta kesilmelidir. Tüm ırklar gibi, onların da diş sağlığına dikkat edilmesi gerekir. Evde günlük diş fırçalamanın yanı sıra düzenli olarak tam sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Son olarak, Dalmaçya köpeklerinin kulakları da herhangi bir kir veya enfeksiyona yönelik kontrol edilmelidir.
Zeki ve sahibini memnun etmeye istekli olan Dalmaçya köpeklerinin kişilik özellikleri onları eğitmeyi bir zevk haline getirir. Ancak, aynı zamanda oldukça hassas hayvanlar olduklarından, en iyi yanıtı olumlu, ödüle dayalı eğitime verirler. Dalmaçya köpeğinizi yavru eğitimine götürerek en baştan iyi alışkanlıklar edinmesini sağlamanız en iyisidir. Yabancılardan şüphelenebilecekleri ve hatta biraz utangaç olabileceklerinden erken yaşta bu şekilde sosyalleştirilmeleri onlar için faydalı olacaktır. Öte yandan, diğer köpeklerin etrafında saldırganlık belirtileri gösterebilirler, bu nedenle sınıfta bulunmaları her açıdan iyi bir fikirdir. İşitme engelli olanları bile, el işaretleri veya titreşimli tasmalar ile eğitilebilir. Daha sonra, Dalmaçya köpeğinizin eğitimine çeviklik veya itaat dersleri ile devam etmek isteyebilirsiniz.
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Dalmaçya köpeği hakkında her şey
Dalmaçya köpekleri genellikle
ırk olarak çok uysaldır ve nadiren
saldırganlık belirtileri gösterirler. Ancak yabancılarla biraz çekingen olabilirler
ve zaman zaman diğer köpekler üzerinde hakimiyetlerini iddia edeceklerdir. Aynı zamanda
çok enerjik ve oyuncu hayvanlar olduklarından dolayı Dalmaçya köpekleri
küçük çocukların olmadığı bir eve daha iyi uyum sağlarlar.
Bu, sürdürdüğünüz yaşam tarzına
oldukça bağlıdır. Yürümeyi ve/veya koşmayı seviyorsanız Dalmaçya köpeğinizle
iyi anlaşırsınız. Ancak evde durmayı daha çok tercih ediyorsanız daha düşük enerji
seviyelerine sahip daha küçük boyutlu bir köpek (
tam yetişkin Dalmaçya köpeği 61 cm civarına erişebilir) almanız daha
iyi olabilir.
Dalmaçyalınıza özel beslenme
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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