Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Disney klasiği 101 Dalmaçyalı ile ölümsüzleştiklerinden bahsetmemek hiç olur mu? Bu güzel köpeklerden ideal yoldaş olur. Enerjik, sevecen ve oyuncu olan Dalmaçyalı yalnızca sevimli bir mizaca sahip olmakla kalmayıp insan aileleriyle yakın bağ kurmasıyla bilinir. Siyah veya koyu kestane renginde kısa, yumuşak tüyleri sayesinde az bakıma ihtiyaç duyar.

Bununla birlikte, usta av köpekleri olarak bilinen Dalmaçya ırkının her gün yeterli miktarda egzersize ihtiyacı vardır. Koşu ayakkabınız sağlam mı? Dalmaçya köpeği, koşu için ideal partneriniz olabilir. Ya da uzun bir yürüyüş için... Atletik ve kaslı bir yapıya sahip olan Dalmaçyalıların hallerinden memnun olmaları için yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye ihtiyaçları vardır.

Hırvatistan'dan geldikleri -ve orada başlangıçta av köpeği olarak kullanıldıkları- düşünülen Dalmaçya köpekleri, daha sonra İngiltere'ye ithal edildi. İngiltere'de ise, at arabalarına eşlik etmeleri için değerlendirildiler. 1890'da, bu ülkede ilk Dalmaçyalı Kulübünün kurulmasıyla birlikte ırk resmi olarak tanındı.

Dalmaçya köpeklerinin hikayelerindeki bir başka ilginç bölüm ise itfaiye teşkilatıyla eş anlamlı hale gelmeleridir; bu köpekler, özellikle ABD'de günümüzde dahi itfaiye ekiplerinin resmi maskotudur. Geçmişte at arabalarına eşlik eden köpekler olduklarından, Dalmaçyalılar yangın söndürme arabalarını çeken atları korumak için de kullanılmışlardır. Günümüzde dahi birçok itfaiyeci evcil hayvan olarak Dalmaçya köpeklerini tercih etmektedir.

Daha yakın geçmişte ise, Dalmaçyalıların popülaritesinde beyaz perdedeki rolleri sayesinde büyük bir artış meydana geldi. İngiliz yazar Dodie Smith'in aynı adlı romanından uyarlanan 1961 yapımı Disney filminin yanı sıra daha sonra çekilen çeşitli devam filmleri de olmuştur.

Ne yazık ki bu aynı zamanda birçok Dalmaçya köpeğinin deneyimsiz, bu köpekleri çocukları için satın alan ve onlara nasıl bakılacağı konusunda fikir sahibi olmayan kişilerce sahiplenilmesine yol açmıştır. Neyse ki bu durum şimdilerde çok da geçerli değildir ve doğru bakım ve bol egzersizle Dalmaçya köpekleri dünyanın dört bir yanında aile evlerinde yerlerini almaktadır.