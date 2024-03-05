Danimarka İsveç Çoban Köpeği

Bu sağlam, tipik İskandinav ırkının pek çok becerisi vardır. Çok çeşitli arazilerde iyi potansiyele sahip olmakla birlikte felaket bölgelerinde arama kurtarma köpeği olabilir, sığır sürülerini de güdebilir.

Danimarka İsveç Çoban Köpeğinin morfolojisi, Jack Russells ile tilki terrier'leri dahil olmak üzere, terrier'lerin en iyilerinden bazılarını hatırlatır. Bunlar, bekçilik, fare yakalama ve refakat gibi çok çeşitli işleri yapabilen, çok yönlü köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler