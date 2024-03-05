Danimarka İsveç Çoban Köpeği
Danimarka İsveç Çoban Köpeği hakkında
Bu sağlam, tipik İskandinav ırkının pek çok becerisi vardır. Çok çeşitli arazilerde iyi potansiyele sahip olmakla birlikte felaket bölgelerinde arama kurtarma köpeği olabilir, sığır sürülerini de güdebilir.
Danimarka İsveç Çoban Köpeğinin morfolojisi, Jack Russells ile tilki terrier'leri dahil olmak üzere, terrier'lerin en iyilerinden bazılarını hatırlatır. Bunlar, bekçilik, fare yakalama ve refakat gibi çok çeşitli işleri yapabilen, çok yönlü köpeklerdir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Danimarka
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10–15 yıl
Dikkatli / Sevecen / Neşeli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Bu sayfayı beğenin & paylaşın