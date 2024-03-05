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Danimarka İsveç Çoban Köpeği

Çok yakın bir geçmişe kadar resmen tanınmayan bu küçük çoban köpeğinin kökleri, en az geçen milenyum başına kadar uzar.
Danish-swedish farmdog black and white

Danimarka İsveç Çoban Köpeği hakkında

Bu sağlam, tipik İskandinav ırkının pek çok becerisi vardır. Çok çeşitli arazilerde iyi potansiyele sahip olmakla birlikte felaket bölgelerinde arama kurtarma köpeği olabilir, sığır sürülerini de güdebilir.

Danimarka İsveç Çoban Köpeğinin morfolojisi, Jack Russells ile tilki terrier'leri dahil olmak üzere, terrier'lerin en iyilerinden bazılarını hatırlatır. Bunlar, bekçilik, fare yakalama ve refakat gibi çok çeşitli işleri yapabilen, çok yönlü köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Danimarka
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10–15 yıl
Dikkatli / Sevecen / Neşeli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

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