Dogo Canario
Dogo Canario hakkında
Kendine özgü bir siyah maskeye sahip, sağlam ve iyi orantılı, orta büyüklükte bir ırktır. Omuz bölgesinde vücudu yüksekliğine kıyasla daha uzundur ve bu özellik dişilerde biraz daha belirgindir.
Dogo Canario'lar dengeli ve kendinden emin köpeklerdir. İtaatkâr ve ailesine karşı uysal bu köpekler yabancılara şüphe ile yaklaşırken sahibine oldukça düşkündür. Kendinden emin, asil ve biraz mesafelidir, ancak tetikteyken çok katı ve dikkatlidir. Havlama sesleri alçak ve toktur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-11 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Sakin / İtaatkar
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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