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Dogo Canario

Sakin fakat dikkatli köpeklerdir, özellikle korumaya ve geleneksel olarak sığır gütmeye çok uygundur.
Presa Canario adult black and white

Dogo Canario hakkında

Kendine özgü bir siyah maskeye sahip, sağlam ve iyi orantılı, orta büyüklükte bir ırktır. Omuz bölgesinde vücudu yüksekliğine kıyasla daha uzundur ve bu özellik dişilerde biraz daha belirgindir.

Dogo Canario'lar dengeli ve kendinden emin köpeklerdir. İtaatkâr ve ailesine karşı uysal bu köpekler yabancılara şüphe ile yaklaşırken sahibine oldukça düşkündür. Kendinden emin, asil ve biraz mesafelidir, ancak tetikteyken çok katı ve dikkatlidir. Havlama sesleri alçak ve toktur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-11 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Sakin / İtaatkar

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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