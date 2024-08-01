Kendine özgü bir siyah maskeye sahip, sağlam ve iyi orantılı, orta büyüklükte bir ırktır. Omuz bölgesinde vücudu yüksekliğine kıyasla daha uzundur ve bu özellik dişilerde biraz daha belirgindir.

Dogo Canario'lar dengeli ve kendinden emin köpeklerdir. İtaatkâr ve ailesine karşı uysal bu köpekler yabancılara şüphe ile yaklaşırken sahibine oldukça düşkündür. Kendinden emin, asil ve biraz mesafelidir, ancak tetikteyken çok katı ve dikkatlidir. Havlama sesleri alçak ve toktur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler