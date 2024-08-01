Fransız Mastifi
Fransız Mastifi, tüm Fransız köpek ırkları arasındaki en eski ırktır ve kökeninin 14. yüzyıla kadar gittiğine inanılır.
Fransız Mastifi hakkında
Fransız Mastifi dikkatli ve cesur olması sayesinde doğuştan kabiliyetli bir koruma köpeğidir.
Sahipleri ile birlikte bu köpekler, birlikte yaşadığı aileye çok bağlı şekilde büyüyen mükemmel bir arkadaştır. Çocukları severler ve diğer köpeklerle iyi geçinirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Korumacı / Dikkatli / Sadık / Sevecen / Sakin / Soğukkanlı
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Korumacı / Dikkatli / Sadık / Sevecen / Sakin / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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