Fransız Mastifi dikkatli ve cesur olması sayesinde doğuştan kabiliyetli bir koruma köpeğidir.

Sahipleri ile birlikte bu köpekler, birlikte yaşadığı aileye çok bağlı şekilde büyüyen mükemmel bir arkadaştır. Çocukları severler ve diğer köpeklerle iyi geçinirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler