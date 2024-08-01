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Doğu Sibirya Laikası

Ana vatanlarının dışında hâlâ nadir bulunan Doğu Sibirya Laikaları, aile hayatına iyi uyum sağlar. Ancak sağlam, sert karakterine gereken saygı gösterilmelidir.
East Siberian Laika adult standing black and white

Doğu Sibirya Laikası hakkında

Bu yerli Rus avcı ırkı, Tayga bölgesinin yanı sıra Orta ve Doğu Sibirya'nın dağlık bölgelerinin başlıca av köpeklerinden biridir. Bu ırk; Tungus, Yakut, Baykal öncesi ve Amur öncesi Laikalardan evrilmiştir.

Laika ırklarının üçü de Orta ve Kuzey Rusya'da büyük hayvanları avlamak üzere yetiştirilmiştir. Doğu Sibirya Laikaları sağlam ve cesurdur. Buna doğuştan gelen, yabancılara güvenmeyen yapıları da eklenince özellikle geceleri muhteşem bekçi köpekleri olurlar. Av veya kızak köpeği olarak kullanılmıyorlarsa düzenli egzersiz yapmaları gerekir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Sakin / Sessiz / Soğukkanlı / Neşeli / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Harika bir arkadaştır
İnsanlarla iyi geçinir
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

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Sağlıklı yaşam

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