Doğu Sibirya Laikası
Doğu Sibirya Laikası hakkında
Bu yerli Rus avcı ırkı, Tayga bölgesinin yanı sıra Orta ve Doğu Sibirya'nın dağlık bölgelerinin başlıca av köpeklerinden biridir. Bu ırk; Tungus, Yakut, Baykal öncesi ve Amur öncesi Laikalardan evrilmiştir.
Laika ırklarının üçü de Orta ve Kuzey Rusya'da büyük hayvanları avlamak üzere yetiştirilmiştir. Doğu Sibirya Laikaları sağlam ve cesurdur. Buna doğuştan gelen, yabancılara güvenmeyen yapıları da eklenince özellikle geceleri muhteşem bekçi köpekleri olurlar. Av veya kızak köpeği olarak kullanılmıyorlarsa düzenli egzersiz yapmaları gerekir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Sakin / Sessiz / Soğukkanlı / Neşeli / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
İnsanlarla iyi geçinir
Eğitimden hoşlanır
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