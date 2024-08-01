İngiliz Springer Spaniel'ler önceleri av hayvanını bulup yerinden kaçırarak ağa takılmasına veya şahin ya da tazılar tarafından yakalanmasına yardımcı olurken günümüzde arama, kaçırma ve geri getirme için kullanılmaktadır.

Evdeki çocuklar ve diğer hayvanlarla iyi geçinen ve her ortama kolayca uyum sağlayan sevecen köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler