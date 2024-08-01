İngiliz Springer Spaniel
İngiliz Springer Spaniel'ler, İngiliz kara Spaniel'lerinin en uzun boylu ve en hızlılarıdır ve bu onları sevilen av köpekleri yapar.
İngiliz Springer Spaniel hakkında
İngiliz Springer Spaniel'ler önceleri av hayvanını bulup yerinden kaçırarak ağa takılmasına veya şahin ya da tazılar tarafından yakalanmasına yardımcı olurken günümüzde arama, kaçırma ve geri getirme için kullanılmaktadır.
Evdeki çocuklar ve diğer hayvanlarla iyi geçinen ve her ortama kolayca uyum sağlayan sevecen köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Soğukkanlı / Neşeli
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Soğukkanlı / Neşeli
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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