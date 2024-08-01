Bazen İngiliz Toy Spanielleri olarak da bilinen King Charles Spanieller mutlu ve zeki köpeklerdir. Normalde yabancılara karşı çekingen olan bu köpekler, tanıdıkları kişilere karşı çok uysal ve sevecendir.

King Charles Spaniel, çok az egzersiz ihtiyacı olduğu ve hiçbir şeyi gün boyu sahibiyle istirahat ederek geçirmekten daha çok sevmediği için yaşlı sahipleri veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan insanlar için harika bir dosttur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler