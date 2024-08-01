King Charles Spaniel
King Charles Spaniel hakkında
Bazen İngiliz Toy Spanielleri olarak da bilinen King Charles Spanieller mutlu ve zeki köpeklerdir. Normalde yabancılara karşı çekingen olan bu köpekler, tanıdıkları kişilere karşı çok uysal ve sevecendir.
King Charles Spaniel, çok az egzersiz ihtiyacı olduğu ve hiçbir şeyi gün boyu sahibiyle istirahat ederek geçirmekten daha çok sevmediği için yaşlı sahipleri veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan insanlar için harika bir dosttur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Zeki / Çekingen / Uysal / Sevecen
Önemli bilgiler
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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