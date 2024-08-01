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King Charles Spaniel

King Charles Spaniellerin Cavalierlerin atası olduğu söylenmektedir ancak özellikle kubbe şeklindeki kafaları, kısa yüzleri ve alçak kulakları ile birkaç yönden farklılık gösterirler.
King Charles Spaniel adult black and white

King Charles Spaniel hakkında

Bazen İngiliz Toy Spanielleri olarak da bilinen King Charles Spanieller mutlu ve zeki köpeklerdir. Normalde yabancılara karşı çekingen olan bu köpekler, tanıdıkları kişilere karşı çok uysal ve sevecendir.

King Charles Spaniel, çok az egzersiz ihtiyacı olduğu ve hiçbir şeyi gün boyu sahibiyle istirahat ederek geçirmekten daha çok sevmediği için yaşlı sahipleri veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan insanlar için harika bir dosttur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Zeki / Çekingen / Uysal / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok az egzersize ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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