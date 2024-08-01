Cao Da Serra Da Estrela

Cao Da Serra Da Estrelalar mastif türü molosser köpeklerdir. Dengeli, kısa ve dayanıklı olan bu köpekler sert ve çekingen davranışları nedeniyle yabancıların saygısını kazanır.

Sahiplerine son derece itaatkar ve sadık, ayrılmaz bir arkadaştırlar. Sürüyü kurt ve hırsızlardan korumak için bıkıp usanmadan çalışırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler