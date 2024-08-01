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Cao Da Serra Da Estrela

Cao Da Serra Da Estralalar dinamik ve heybetlidir. İfadeleri dikkatli, sakin ve zekidir.
Estrela mountain dog black and white

Cao Da Serra Da Estrela Hakkında

Cao Da Serra Da Estrelalar mastif türü molosser köpeklerdir. Dengeli, kısa ve dayanıklı olan bu köpekler sert ve çekingen davranışları nedeniyle yabancıların saygısını kazanır.

Sahiplerine son derece itaatkar ve sadık, ayrılmaz bir arkadaştırlar. Sürüyü kurt ve hırsızlardan korumak için bıkıp usanmadan çalışırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir

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