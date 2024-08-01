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Field Spaniel

Son derece rahat, aktif, hassas ve özgür ruhlu olmalarıyla bilinen bu köpekler, yaşam sevgilerini ancak sahipleriyle yakın, düzenli temas içindeyken ifade ederler.
Field spaniel adult black and white

Field Spaniel hakkında

Çok iyi koku alma yeteneğine sahip ve kayıp av hayvanını bulma konusunda doğuştan hünerli olan bu köpekler, zekaları ve becerilerinden en iyi şekilde yararlanarak en zorlu arazilerde bile var güçleriyle çalışırlar.

Field Spanieller geniş açık alanları sever, bu nedenle şehir yaşamı onlara göre değildir ancak kırsalda mükemmel bir arkadaştırlar. Aynı zamanda, avı saklandığı yerden çıkarma ve kayıp av hayvanını bulma konusunda müthiş yetenekli, ideal av köpekleridirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Neşeli / Sakin / Çekingen / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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