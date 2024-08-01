Field Spaniel
Field Spaniel hakkında
Çok iyi koku alma yeteneğine sahip ve kayıp av hayvanını bulma konusunda doğuştan hünerli olan bu köpekler, zekaları ve becerilerinden en iyi şekilde yararlanarak en zorlu arazilerde bile var güçleriyle çalışırlar.
Field Spanieller geniş açık alanları sever, bu nedenle şehir yaşamı onlara göre değildir ancak kırsalda mükemmel bir arkadaştırlar. Aynı zamanda, avı saklandığı yerden çıkarma ve kayıp av hayvanını bulma konusunda müthiş yetenekli, ideal av köpekleridirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Neşeli / Sakin / Çekingen / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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