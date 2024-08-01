Field Spaniel

Çok iyi koku alma yeteneğine sahip ve kayıp av hayvanını bulma konusunda doğuştan hünerli olan bu köpekler, zekaları ve becerilerinden en iyi şekilde yararlanarak en zorlu arazilerde bile var güçleriyle çalışırlar.

Field Spanieller geniş açık alanları sever, bu nedenle şehir yaşamı onlara göre değildir ancak kırsalda mükemmel bir arkadaştırlar. Aynı zamanda, avı saklandığı yerden çıkarma ve kayıp av hayvanını bulma konusunda müthiş yetenekli, ideal av köpekleridirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler