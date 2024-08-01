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French White and Black Hound

Fransa'da bu ırktan 2.000 kadar köpek bulunmakta olup yılda 300-400 yavru doğmaktadır.

French White and Black Hound hakkında

Bu ırka mensup köpekler, yorulmak bilmez ve güvenilir yapıları sayesinde karaca sürülerinin avlanmasında çok tercih edilir. Seçkin ve iyi orantılı olan bu köpeklerin burunları hassas, sesleri güzeldir.

İnsanlarla yakın ilişkiler kuran, kulübelerde huzur içinde yaşayabilen, arkadaş canlısı köpeklerdir. Dikkatli yapıları sayesinde muhteşem bekçi köpekleri olarak ün salmışlardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl
Arkadaş canlısı / Uysal / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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