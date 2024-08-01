Dev Schauzer
Dev Schnauzer'lar iyi huylu, dengeli ve aşırı derecede sadık köpeklerdir.
Dev Schauzer Hakkında
Dev Schnauzer'lar iri, güçlü, inceden çok tıknaz görünümlü, tel gibi tüylere sahip köpekler olarak bilinir. Oldukça uyanık bekçi köpekleri olan bu zarif hayvanlar doğal olarak büyük saygı görür.
Gelişmiş duyuları, doğal zekaları ve eğitime yatkınlıkları onları çok iyi birer arkadaş, koşucu ve işçi yapar. Bu nokta özellikle kuvvetlerini, dayanıklılıklarını ve hızlarını göz önüne aldığınızda öne çıkar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Soğukkanlı / Sadık / Zeki / Dayanıklı / Özgüvenli / Neşeli
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Soğukkanlı / Sadık / Zeki / Dayanıklı / Özgüvenli / Neşeli
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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