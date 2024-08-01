Bu ırk sahada gerçek bir avcıdır. Düşünceli ifadesi ve uysallığıyla güzel, sakin ve zeki bir ırk olan Gordon Seter, ailesine son derece sadık bir köpektir.

Avcılık kökenli olduğundan, Gordon ırkı bol bol egzersize ihtiyaç duyar. Yakalayıp getirme oyunu oynarken veya yeni numaralar öğrenirken dünyanın en mutlu köpeği olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler