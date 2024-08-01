Gordon Seter
Gordon Seter hakkında
Bu ırk sahada gerçek bir avcıdır. Düşünceli ifadesi ve uysallığıyla güzel, sakin ve zeki bir ırk olan Gordon Seter, ailesine son derece sadık bir köpektir.
Avcılık kökenli olduğundan, Gordon ırkı bol bol egzersize ihtiyaç duyar. Yakalayıp getirme oyunu oynarken veya yeni numaralar öğrenirken dünyanın en mutlu köpeği olur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Özgüvenli / Sevecen / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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