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Gordon Seter

Gordon Seter'ler cesur, sosyal, uysal ve sakin yapılarıyla zeki, becerikli ve gururlu bir ırktır.

Gordon Seter hakkında

Bu ırk sahada gerçek bir avcıdır. Düşünceli ifadesi ve uysallığıyla güzel, sakin ve zeki bir ırk olan Gordon Seter, ailesine son derece sadık bir köpektir.

Avcılık kökenli olduğundan, Gordon ırkı bol bol egzersize ihtiyaç duyar. Yakalayıp getirme oyunu oynarken veya yeni numaralar öğrenirken dünyanın en mutlu köpeği olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Özgüvenli / Sevecen / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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